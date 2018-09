Dirty talking | che cos’è e tre piccoli segreti per praticarlo con garbo

gqitalia

: RT @pinaintokpop: @___YOUNGHOE Sto immaginando del dirty talking in sardo e - ___YOUNGHOE : RT @pinaintokpop: @___YOUNGHOE Sto immaginando del dirty talking in sardo e - pinaintokpop : @___YOUNGHOE Sto immaginando del dirty talking in sardo e - expectoyume : Nuovo livello di dirty talking: Alberto Angela che parla dei lupanari di Pompei #StanotteaPompei -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) L’amore si può fare anche con le parole. E sono in tanti ormai coloro che, grazie al, sono riusciti a rendere più stuzzicante il rapporto con la propria dolce metà, soprattutto sotto le lenzuola. «Parlare sporco», ovvero sussurrare all’orecchio della propria partner (e solo in un contesto esplicitamente erotico) parole molto esplicite funziona e infatti, secondo una recente indagine, piace al 58% degli italiani, una percentuale non certo trascurabile. Sari Cooper CST, direttore del Center for Love & Sex a New York, è stato interpellato sull’argomento e ha sottolineato quanto sia fondamentale essere portati per questi tipo di cose, altrimenti si rischia l’effetto contrario (in poche parole: al 90% se una cosa la fai senza sentirti a tuo agio, si nota la forzatura). Per chi invece non è solo curioso ma è anche nel mood, ecco tre, ma ...