A Radio Capital il vicepremier Di Maio assicura : oggi il Decreto Genova sarà al Quirinale. "Ieri c'è stata la relazione finale sul ponte, che è inquietante. Ci dice che Autostrade sapeva tutto e non ha fatto niente. E ci apre una prateria per revocare la concessione". Affidamento diretto dei lavori? "Ci sarà una procedura d'emergenza-aggiunge. Non ci possiamo permettere di preferire la quantità di denaro alla qualità dei lavori". La ricostruzione "deve farla una azienda di Stato,così possiamo controllare.Fincantieri è una buona soluzione". Il Decreto Genova prevede norme per una rapida ricostruzione del ponte «senza dare la possibilità di dare ad autostrade di mettere una pietra». Il commissario per la ricostruzione del ponte di Genova «sarà nominato subito dopo che il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale”. IL nome? «Ci stiamo lavorando e lo saprete a brevissimo». (Di mercoledì 26 settembre 2018)

