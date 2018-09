huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Di Maio rinfaccia a Moscovici il suo deficit: 'Non può farci la morale, in Francia sforò per anni il 3%' - _kuball_ : RT @HuffPostItalia: Di Maio rinfaccia a Moscovici il suo deficit: 'Non può farci la morale, in Francia sforò per anni il 3%' - HuffPostItalia : Di Maio rinfaccia a Moscovici il suo deficit: 'Non può farci la morale, in Francia sforò per anni il 3%' - Viky66jane : @SOLCALIENTE2 @Miti_Vigliero @castell32082033 Troppe chiacchiere! Quando si trattava di trovare soldi per le banche… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) È ancora scontro a distanza tra il Governo e il commissario europeo Pierre. "è il commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, questo non gli dà assolutamente il diritto di dire all'Italia, Paese sovrano, cosa deve fare con i suoi soldi. L'unico obbligo che rispettiamo è quello del 3%, quello a cui dovrebbero sottostare tutti i Paesi Europei e che laper anni non ha rispettato". Così su Facebook il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di."Lo stessoquando era ministro dell'Economia ha abbondantemente sforato il 3% violando proprio quelle stesse regole che oggi vorrebbe far rispettare. Non venga quindia fare laa noi. Noi andiamo avanti con la Manovra del Popolo e quello che sarà necessario fare, nel rispetto degli impegni, per mantenere le promesse che ...