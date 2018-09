Di Maio | «Pensioni minime a 780 euro da gennaio» Deficit | 2% non è tabu

Di Maio : «Da gennaio pensioni minime a 780 euro» : «Dal primo gennaio i pensionati minimi non dovranno avere meno di 780 euro al mese». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital. «Questo governo si...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : "Superiamo Legge Fornero e tagliamo quelle d'oro" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio: superamento Legge Fornero è certo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 settembre(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Di Maio : "Ho una bellissima notizia - taglieremo le pensioni" : Luigi Di Maio cerca ancora consensi. Dopo gli ultimi sondaggi che lo danno per popolarità alle spalle di Salvini e conte, il Ministro del Lavoro adesso cerca di recuperare terreno. E lo fa forse nel ...

Riforma pensioni 2018/ Di Maio : superamento Legge Fornero è certo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio: superamento Legge Fornero è certo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 settembre. Altro annuncio importante del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio per quanto riguarda il capitolo pensioni. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha scelto ancora una volta Instagram per dare la notizia: "Ho una bellissima notizia da darvi: stiamo per ...

"Con la Quota 100 le pensioni saranno minori". Scontro Fornero-Di Maio : L'ex ministro: "Con la controriforma il governo crea nuovi poveri". Il vicepremier: "Ha ancora il coraggio di parlare". Ma...

Pensioni - Di Maio : superamento legge Fornero è certo : Roma, 25 set., askanews, - 'La Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la Manovra del Popolo. Lei che ha sulla ...

Pensioni - Di Maio : superamento legge Fornero è certo : Roma, 25 set., askanews, - "La Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la Manovra del Popolo. Lei che ha sulla ...

Pensioni - Di Maio : "La minima a 780 euro è certa". Scontro con la Fornero : L'ex ministro del Lavoro: "Se si abbassa l'età, anche le Pensioni saranno più basse" Manovra, ipotesi reddito di cittadinanza legato all'Isee. "E' in linea col contratto"

Riforma pensioni 2018/ Di Maio : Legge Fornero verrà superata (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio: Legge Fornero verrà superata. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 settembre. n un’intervista al Fatto Quotidiano, dedicata in particolare alla Legge di bilancio, Luigi Di Maio affronta anche il tema della Riforma delle pensioni. “Sarà una manovra del popolo che aiuta gli ultimi e fa la guerra ai potenti: e dentro ci saranno il reddito di cittadinanza, il ...

Riforma Pensioni 2018 - Quota 100/ Calenda vs Di Maio : “fai prendere rischi ai cittadini” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 23 settembre. Le parole di Elsa Fornero sul lavoro del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:12:00 GMT)

Pensioni e reddito di cittadinanza - Di Maio rassicura e la Lega rilancia quota 100 : Nulla può fermare il Governo giallo-verde: non è un titolo di un film, ma l’atteggiamento che gli onorevoli Di Maio e Salvini stanno assumendo sempre con più frequenza nei confronti dei quelli che definiscono ‘i burocrati’. Questa volta a prendere la parola in modo deciso contro l'ultimo rapporto dell'Ocse e le parole di Laurence Boone è il vicepremier nonché ministro del lavoro Luigi Di Maio che assicura: I burocrati se ne facciano una ragione, ...

Pensioni - l'Ocse : "Non smantellate la legge Fornero". La risposta stizzita di Di Maio : L'Organizzazione rivede al ribasso le stime del Pil per il 2018 e sprona il governo a non smantellare le riforme già fatte...

Riforma pensioni 2018/ Legge Fornero - Di Maio contro l’Ocse (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Legge Fornero, Di Maio contro l’Ocse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:08:00 GMT)

Manovra - Di Maio rilancia le priorità : flat tax - reddito cittadinanza - pensioni : Così il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti durante la missione in Cina coglie anche l'occasione per ribadire ancora una volta la piena fiducia nel ministro dell'Economia, Giovanni, ...