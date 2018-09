Di Maio | M5S non voterà il Def senza reddito di cittadinanza

M5S Luigi Di Maio : Decreto Genova oggi a Quirinale : Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo parlando del Decreto Genova - la relazione della Commissione sul crollo del ponte di Genova ci apre una prateria per revocare la concessione a Autostrade, perché ci dice che aveva la responsabilità del ponte.--A Radio Capital il vicepremier Di Maio assicura : oggi il Decreto Genova sarà al Quirinale. "Ieri c'è stata la relazione finale sul ponte, che è inquietante. Ci ...

I grillini crollano e Di Maio sostiene che “sul M5S i sondaggi non valgono” : Di Maio se la prende anche con i sondaggisti che registrano il tracollo grillino. “Sul M5S i sondaggi non valgono.

Di Maio : senza reddito di cittadinanza M5S non voterà il Def : La nota al Documento di economia e finanza (Def) «deve essere votata dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento. Una nota al Def «non coraggiosa» e senza reddito di...

M5S Di Maio : no a Def se non sarà coraggioso : Il vicepremier Di Maio accelera sul contributo universale e sull'abolizione delle pensioni d'oro, e attacca il Pd: "Ha lasciato il paese in macerie"-- La nota al Def "deve essere votata da CdM e Parlamento". Una nota al Def "non coraggiosa" e senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100-Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti M5S. Così, da quanto si apprende, il vicepremier Di Maio ai ministri ...

Legge di Bilancio - Di Maio : “Il M5s non voterà il Def se non ci sarà il reddito di cittadinanza” : Il reddito di cittadinanza deve essere uno dei punti chiave della prossima Legge di Bilancio, insieme alle pensioni e alle misure per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, altrimenti il M5S non voterà il Def in Consiglio dei ministri e farà mancare i propri voti anche in Parlamento. L’altolà, secondo quanto apprendono le agenzie da fonti parlamentari, arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, che martedì sera ha riunito ...

Manovra - Di Maio : 'Una nota al Def coraggiosa oppure M5s non la vota' : Il vicepremier 5 stelle Luigi Di Maio minaccia di non votare l'aggiornamento del Def se non conterrà le misure richieste dal Movimento. 'La nota al Def deve essere votata dal Cdm e dal Parlamento. Una ...

I ministri M5s a consulto in notturna con Di Maio sulla manovra : Roma, 25 set., askanews, - Si terrà stasera una riunione dei ministri M5s sulla manovra economica. È quanto si apprende da fonti di governo. All'incontro convocato dal vicepremier Luigi Di Maio non ...

Di Maio vede ministri M5s su Def : ANSA, - ROMA, 25 SET - Ore di contatti continui, nel governo, in vista del varo alla nota di aggiornamento del Def. E, a quanto si apprende, questa sera il vicepremier Luigi Di Maio riunirà i ministri ...

Manovra - riunione Di Maio-ministri M5S su Def/ Ultime notizie - Meloni avvisa : "Ho paura del M5s su economia"

Manovra - Di Maio : 'Facciamo come la Francia'. M5S cerca rilancio anti-sistema : ...sovrano come la Francia' ha sottolineato il vicepremier Luigi Di Maio commentando la scelta della Francia di mettere in campo una Manovra espansiva per contrastare il rallentamento dell'economia con ...