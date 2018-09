“Di Maio è lei?!” Perché sul deficit non possiamo fare come la Francia

Salvini : “Di Maio persona onesta e concreta con cui lavoro bene - altri dei 5 Stelle no” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla del governo e dei suoi alleati, intervistato ad Atreju, manifestazione di Fratelli d'Italia: "Io non lo conoscevo, fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio. Ho trovato in lui una persona di parola, onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, altri dei 5 Stelle no".Continua a leggere

Lo sproloquio del generale Pappalardo : “Di Maio - vergognati - volevi allearti con Renzi”. Poi la preghiera a Di Battista : “Di Maio, vergognati, volevi allearti con Renzi. Poi ti ha sbattuto la porta in faccia e sei andato dal reazionario Salvini”. È uno dei passaggi del discorso, originale, dell’ex generale Antonio Pappalardo, che ha rivolto anche una preghiera ad Alessandro Di Battista: “Vieni con noi, ti sosterremo. Torna a caccia Di Maio dal M5s”. L'articolo Lo sproloquio del generale Pappalardo: “Di Maio, vergognati, volevi ...

Che cos’è il Museo Archeologico di Taranto - il museo della Magna Grecia “Dimenticato” da Di Maio : Il MarTa - museo Archeologico di Taranto esiste dal 1887 ed è uno dei più importanti musei archeologici al mondo. Al suo interno reperti dal valore inestimabile come gli Ori di Taranto e non solo. Una storia di 131 anni finita nel calderone delle polemiche del giorno, dopo la dichiarazione del ministro Luigi Di Maio da Bianca Berlinguer a "Cartabianca".Continua a leggere

Di Maio : “Di domenica si potrà comunque fare la spesa - a turno il 25% dei negozi rimarrà aperto” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, entra nel dettaglio della proposta di legge sulle chiusure festive e domenicali dei negozi: "Il governo non intende impedire l'apertura dei negozi le domeniche o nei giorni festivi, ma prevede di introdurre un meccanismo di turnazione che faccia sì che resti aperto solo un quarto degli esercizi. Non dico che sabato e domenica non si fa più la spesa, ci sarà un meccanismo di ...

Ilva - Martina : “Di Maio chieda scusa a Taranto per le bugie che ha raccontato. La sua sceneggiata costata 80 milioni” : “Di Maio chieda scusa a Taranto e all’Italia per le bugie che ha raccontato, le falsità che ha venduto sulla pelle di quella città”. Lo a detto il segretario del Pd Maurizio Martina, parlando alla manifestazione conclusiva della Festa dell’Unità della vicenda Ilva. “Hanno confermato il lavoro che abbiamo fatto noi – ha detto – e hanno fatto costare questa titubanza, questa sceneggiata, 80 milioni in più. Su quale ...

VITALIZI - DI MAIO CONTRO RICORSI EX DEPUTATI : “DiS-ONOREVOLI”/ Ultime notizie - Paniz “no privilegi ma diritti” : VITALIZI, Fico: "RICORSI? Vado avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di MAIO attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:10:00 GMT)

Ilva - Bellanova (Pd) vs Palombella (Uilm) : “Di Maio? Mai messo piede a Taranto”. “Sempre presente nella trattativa” : Confronto vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Teresa Bellanova, senatrice Pd ed ex viceministro dello Sviluppo Economico nel governo Renzi-Gentiloni, e Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. Il dibattito è incentrato sulla trattativa Ilva, conclusasi con l’accordo siglato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il quale è duramente attaccato da Bellanova: “In questo accordo è ...

Governo - Di Maio : “Divergenze con Salvini? Su certi temi non andiamo d’accordo - ma qualcosa di buono insieme lo faremo” : “Siamo consapevoli che le cose del contratto si realizzeranno, qualcosa di buono insieme lo faremo, Salvini lo conoscevamo anche prima di fare il contratto di Governo. Quelle cose che non ci vedono d’accordo, come la riforma della giustizia e i diritti civili, non si faranno perché non sono nel contratto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto quotidiano, parlando ...

Autostrade - Minniti : “Di Maio contro ex ministri? Parli con Salvini che votò la concessione. Io sono per la revisione” : L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti parla del crollo del ponte Morandi durante la trasmissione InOnda (La7) e replica alle accuse del vicepremier Luigi Di Maio che ha chiamato in causa gli ex ministri: “Faccia una cosa più semplice. Parli con l’altro vicepremier che quelle concessioni le votò” L'articolo Autostrade, Minniti: “Di Maio contro ex ministri? Parli con Salvini che votò la ...

Salvini indagato - Berlusconi : “Gli sono vicino”. Renzi : “Di Maio ha doppia morale”. Le Pen : “Giudici contro popolo” : Ci voleva un’inchiesta della magistratura per riavvicinare Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, infatti, rompe il riserbo tenuto negli ultimi tempi nei confronti dell’ormai ex alleato e gli invia una nota di vicinanza dopo che la procura di Agrigento lo ha iscritto nel registro degli indagati per la vicenda della nave Diciotti. “Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente ...

Caos Ilva - Calenda : “Di Maio circo - firmerà con Mittal”/ Ultime notizie - sindaco Taranto “scendiamo in piazza” : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Ilva - Boccia (Pd) : “Di Maio fa bene a procedere in autotutela se ci sono irregolarità in gara di cessione a Mittal” : “Ilva? Chi predica fretta per la sua vendita, in nome e per conto del mercato, sbaglia. L’Ilva oggi è in piedi perché in questi ultimi anni è intervenuto lo Stato, con l’amministrazione straordinaria voluta dai governi di centrosinistra“. Così a L’Aria che Tira Estate (La7) il deputato Pd, Francesco Boccia, si esprime sul caso Ilva. E puntualizza: “L’Ilva sarebbe fallita non per i risultati economici, ma ...

Ilva - Di Maio all’Avvocatura di Stato : “Dica se ci sono estremi per annullare la gara”. Conte : “Irregolarità accertate” : Una lettera all’Avvocatura di Stato per chiedere un parere sulla “sussistenza di ragioni di interesse pubblico” che possano portare a un “eventuale annullamento d’ufficio” della gara per l’assegnazione dell’Ilva. Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, lo aveva annunciato e lo ha fatto. Dopo i rilievi dell’Anac, il governo si è mosso per capire se esistano gli ...