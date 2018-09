Di Maio dice che abolirà la povertà entro la fine dell’anno

Reddito di cittadinanza solo per gli italiani? Di Maio non può farlo - lo dice la legge : Il vicepremier Luigi Di Maio non può negare ai migranti di accedere al Reddito di cittadinanza. Il sovranismo del welfare...

'Governo compatto - piena fiducia in Tria' - lo dice Di Maio - : Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio 24, sottolineando che i 'rapporti con Giovanni Tria, ministro dell'Economia, ndr, sono di piena fiducia. …

Di Maio : 'Entro dicembre abolire 140 leggi con un unico codice del lavoro' : Entro dicembre arriverà un 'nuovo codice del lavoro che semplifichi la vita alle imprese' perché oggi c'è 'una giungla di 140 leggi'. Questa la promessa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Di Maio dice sì alla pace fiscale e no al condono : ma sono la stessa cosa : Il leader dei 5 stelle ha messo in chiaro il 'paletto' in vista della Manovra, dicendo però di essere d'accordo con la...

Di Maio dice che la direttiva sul copyright legalizza “la censura preventiva” : Secondo il ministro del Lavoro «stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell» The post Di Maio dice che la direttiva sul copyright legalizza “la censura preventiva” appeared first on Il Post.

Di Maio dice che i negozi aperti la domenica stanno «distruggendo le famiglie italiane» : E ha promesso che entro la fine dell'anno il suo governo approverà una legge per superare le liberalizzazioni introdotte nel 2011 dal governo Monti The post Di Maio dice che i negozi aperti la domenica stanno «distruggendo le famiglie italiane» appeared first on Il Post.

Di Maio ha annunciato un fondo di investimento pubblico in startup entro dicembre : 'entro dicembre lanceremo un fondo di venture capital, sul modello francese, per investire in startup italiane'. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenendo al Digithon di ...

Di Maio - a settembre avvio codice lavoro : 22.18 "In settembre avvieremo il codice del lavoro, aboliamo 140 leggi incomprensibili sul lavoro e le riuniamo in un solo codice". Così Di Maio al Digithon organizzato dal deputato Pd Boccia. "E a fine mese -conclude il vice-premier- emaniamo, attraverso un decreto, un pacchetto semplificazione che riguarderà anche il codice appalti".

Di quanta acqua è composto davvero il corpo umano? Spoiler : non del 90% come dice Di Maio : (Foto: Tiziana Fabi/Getty Images) “L’obiettivo del ritorno all’acqua pubblica è anche un tema culturale del Paese, perché l’acqua è quello di cui noi siamo costituiti per oltre il 90%. L’acqua è un bene necessario alla sopravvivenza dell’individuo”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, che è anche l’attuale ministro dell’Economia e delle finanze, è intervenuto lunedì sera nel corso della ...

Di Maio : "Autostrade dice di aver adempiuto agli obblighi? Dai Benetton ci aspettiamo solo scuse e soldi" : Questa mattina il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia si è riunito per rispondere alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vuole revocare la concessione. La società ha rilasciato poi una nota ufficiale in cui ha confermato il proprio puntuale adempimento degli obblighi concessori e ha scritto:"Autostrade ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle ...