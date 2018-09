Di Maio | ' Deficit al 2% non è tabù Decreto ponte Genova oggi al Quirinale'

Di Maio : “Soglia del 2% di deficit non è un tabù - senza reddito di cittadinanza non votiamo manovra” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, mette in chiaro i suoi obiettivi per la legge di bilancio. Da una parte spiega che l'idea di sforare la soglia del 2% di deficit "non è un tabù", e può quindi essere realizzata; dall'altra garantisce che il M5s potrebbe non votare la manovra se non sarà coraggiosa, ovvero se non conterrà il reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Legge di Bilancio - Di Maio : “Stiamo discutendo per far salire il deficit/pil oltre l’1 - 6%. Sfida a mantenere le promesse” : “Si sta discutendo” per fare “più dell’1,6% di deficit-pil” nel 2019. Ma “non è una Sfida a fare deficit ma una Sfida a mantenere le promesse per un paese migliore”. Lo ha spiegato il vice premier Luigi Di Maio a Circo Massimo su Radio Capital parlando della manovra, senza sbilanciarsi però su cifre precise in vista della Nota di aggiornamento al Def attesa domani in Cdm. “La mia non è una minaccia“, ha aggiunto il leader M5s riferendosi alle ...

A Luigi Di Maio l'1 - 9% non basta. Tria apre al rialzo del deficit - ma i 5 Stelle vogliono 10 miliardi per far partire il reddito di cittadinanza da marzo : Nel camino delle rivendicazioni sulla manovra arde la legna al fuoco e ad alimentarla sono le parole di Luigi Di Maio, che ribadisce la linea massimalista sul reddito di cittadinanza: partirà da marzo, appena due mesi dopo l'introduzione della sua costola, cioè l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardiano del camino, prova a fare spazio alla legna, aprendo a un rialzo del ...

