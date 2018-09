Di Maio a Porta a Porta | “Con la manovra aboliremo la povertà” L’ironia della rete

L’annuncio di Luigi Di Maio a Porta a Porta : “Il reddito di cittadinanza partirà a marzo 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che il reddito di cittadinanza verrà erogato a partire dalla metà di marzo del 2019. Inoltre, entro la fine dell'anno arriverà il taglio delle pensioni d'oro, mentre in primavera arriverà la legge per la riduzione del numero dei parlamentari.Continua a leggere

Manovra - Macron porta il deficit al 2 - 8%. Di Maio : "L'Italia faccia come la Francia" : Parigi annuncia drastico taglio delle tasse aumentando il ricorso al disavanzo. Il vicepremier: "Anche noi siamo un Paese sovrano,". Sulla sanità: "Nessuna sforbiciata". E nel decreto fiscale "carcere ...

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso - 2 - : ... non hanno vocali o sms dei portavoce di Renzi, Berlusconi o di Salvini, in cui si indica la linea politica o addirittura si attacca un esponente del loro stesso partito? Abbiano il coraggio di dire ...

DI Maio E DI BATTISTA CON ROCCO CASALINO : “NEI MINISTERI C'È CHI REMA CONTRO”/ Audio - M5s blinda il portavoce : ROCCO CASALINO, messaggio Audio contro il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:56:00 GMT)

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino -scrive Di Maio ai parlamentari M5S- perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè che il sistema dei mandarini di stato ci rema contro”. “Molti giornalisti si stanno scandalizzando per il fatto che Rocco lo abbia detto in un audio privato a due giornalisti ...

Porta a Porta - Renzi dichiara : “Salvini è il Trait d’union fra Berlusconi e Di Maio” : Salvini secondo Renzi fa da “collante” fra Di Maio e Berlusconi “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente.” Così Matteo Renzi, ospite a Porta a Porta, propone un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019, indicando il candidato. “Noi facemmo una battaglia, parzialmente vinta, per cambiare le regole europee – racconta l’ex premier riguardo ai temi dei vincoli di bilancio e ...

Di Maio ribatte a Moscovici : 'Atteggiamenti insopportabili' : Duro botta e risposta fra Di Maio e Moscovici. Il vicepremier così replica all'avvertimento lanciato in mattinata dal commissario europeo agli Affari economici e monetari: 'Gli atteggiamenti da parte ...

Taranto - Di Maio : “Lì non ci sono musei degni della Magna Grecia”. Direttrice del MarTa : “Noi tra più importanti al mondo” : Una frase in tv: “Taranto non ha musei degni della Magna Grecia“. E scoppia la polemica tra il vicepremier Luigi Di Maio e la Direttrice del MarTa, il museo archeologico della Magna Grecia che da 131 anni è aperto nel capoluogo jonico. Il ministro della Sviluppo Economico, ospite di Cartabianca su Rai 3, parla dell’accordo sindacale su Ilva che darà il via libera all’ingresso di ArcelorMittal e spiega che è intenzione del ...

Di Maio : “Basta esportare armi verso Paesi in guerra” : "Non vogliamo continuare ad esportare armi verso Paesi in guerra o verso altri Paesi che, a loro volta, potrebbero rivenderle a chi è coinvolto in un conflitto bellico". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nel corso del suo intervento alla Farnesina, durante la VII riunione della cabina di regia per l'internazionalizzazione.Continua a leggere

Di Maio : "serve un Amazon del Made in Italy"/ "Portale e-commerce per vendita prodotti italiani all'estero" : Di Maio lancia proposta a Farnesina: 'serve un Amazon del Made in Italy per esportare e vendere meglio nostri prodotti italiani all'estero'.

Chiusure domenicali - Camusso : “Importante provvedimento”. Ma critica Di Maio e decreto dignità : “Poco coraggioso” : “Com’è noto, la Cgil da lungo tempo conduce una battaglia sulla regolamentazione dell’apertura dei negozi, anche perché la totale liberalizzazione ha determinato condizioni di lavoro molto difficili. E quindi credo che sia molto importante arrivare a un simile provvedimento”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, sulla decisione del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di far chiudere ...

Ilva - accordo tra Arcelor Mittal e sindacati/ Ultime notizie - Fiom : "Di Maio ha avuto un ruolo importante" : Ilva, accordo tra Arcelor Mittal e sindacati. Ultime notizie Taranto, Francesca Re David della Fiom sottolinea: "Luigi Di Maio ha avuto un ruolo importante"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Ilva - Re David (Fiom) : “Accordo raggiunto - ora referendum lavoratori. Di Maio? Ha avuto un ruolo importante” : Svolta sul tavolo Ilva. Dopo le polemiche di mercoledì tra sindacati e azienda ArcelorMittal, la trattativa si è sbloccata durante la notte. A rivendicare come sia stato raggiunto l’accordo è stata anche la leader della Fiom, Francesca Re David, sottolineando come “per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum”. Una consultazione che, spiegano pure dalla Uilm, potrebbe ora essere organizzata “già entro la ...