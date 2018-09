Democrazia diretta per essere più vicini alla nostra comunità

Global forum Democrazia diretta Roma - Fraccaro : ‘Crisi? Di quella rappresentativa. Partecipazione ha effetti positivi su conti’ : “Crisi della democrazia? Semmai di quella rappresentativa”. E pure: “La Partecipazione ha effetti positivi sui conti pubblici”. Il ministro per la democrazia diretta e i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro è intervenuto in apertura del Global forum per la democrazia diretta che per la settima edizione è stato ospitato da Roma. Proprio la Partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e alle ...

M5s - gaffe di Riccardo Fraccaro al forum per la Democrazia diretta : vede il ministro Savona e lo chiama “Tria” : Piccolo lapsus per il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro durante il suo intervento al Global forum on Modern Direct Democracy in Campidoglio. Il ministro, che ha anche la delega per la democrazia diretta, ha chiamato il ministro Savona presente in platea “Tria” per poi correggersi immediatamente. In particolare, parlando del debito pubblico in Italia, ha detto “vedo qui il ministro Tria… ...

Tante speranze per un futuro di Democrazia diretta in Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

CONCORSI UNIVERSITA' - EX IENA GIARRUSSO “CONTROLLORE”/ Meli su La7 : "La vostra non è Democrazia diretta" : Dino GIARRUSSO controllerà CONCORSI universitari, l'annuncio di Lorenzo Fioramonti. Ultime notizie, bufera sull'ex IENA M5s: Partito Democratico all'attacco(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:42:00 GMT)

M5s - Meli (Corriere) vs Giarrusso : “Democrazia diretta non sono i vostri 500 clic” - “Favolacce” : Polemiche in studio a L’Aria che tira – Estate, su La7, tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Dino Giarrusso, candidato alle elezioni del 4 marzo col Movimento 5 stelle ma non eletto in Parlamento. “La democrazia diretta ha portato al ‘passo dell’oca’, la piattaforma Rousseau si basa su principi di regimi totalitari” ha detto la giornalista. “Lei racconta favolacce, ...

La Democrazia diretta da Davide Casaleggio : Davide Casaleggio torna a parlare del futuro della democrazia e lo fa con un lungo post sul blog delle stelle. Se è vero che i cambiamenti non si possono arrestare, dice il figlio del fondatore del M5s, allora neppure la partecipazione dei cittadini alla vita politica può più fermarsi, ora che grazi

Davide Casaleggio : “La Democrazia diretta è il futuro. La piattaforma Rousseau non è una moda passeggera” : Solo a luglio scorso aveva provocato gli attacchi delle opposizioni in Parlamento dichiarando che “il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile”. Ora Davide Casaleggio sul Blog delle Stelle rilancia con quella che per lui è da sempre la battaglia centrale per il Movimento 5 stelle: la partecipazione in rete. Il figlio del cofondatore del Movimento e presidente dell’associazione Rousseau (l’organo che ...

Le regionarie sospese e la solita farsa della Democrazia diretta : Roma. La spiegazione, si fa per dire, è arrivata nel modo consueto: uno striminzito post scriptum in calce al post sul Sacro Blog. “La votazione per le regionarie per la lista del MoVimento 5 Stelle in Abruzzo è stata sospesa e rinviata”. Assai poco, per farsi un’idea di cosa sia davvero accaduto il

Casaleggio - perché Rousseau non è una Democrazia diretta : In apertura della quarta tappa del Rousseau City Lab, Gianluigi Paragone ha argomentato la possibile “inutilità del Parlamento in una proiezione futura”, raccogliendo in questo modo il testimone dal “patron” Davide Casaleggio che, in un’intervista pubblicata su La Verità del 23 luglio, aveva sostenuto la stessa tesi suscitando sconcerti a destra e sinistra. “La Rete sta modificando tutti gli ambiti sociali, dai sistemi produttivi, ai ...

Dove la Democrazia diretta è praticata nella sua forma più autentica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Casaleggio - perché la Democrazia diretta non può sostituire il Parlamento : In un’intervista recentissima, Davide Casaleggio (proprietario? gestore? del Movimento 5 stelle) ha annunciato la prossima fine del Parlamento, che sarà sostituito da avveniristici strumenti di democrazia diretta realizzata tramite web. Non è sorprendente che ci siano state vivaci reazioni a questa affermazione, mentre è sorprendente che alcuni la abbiano ritenuta plausibile. L’idea di poter sostituire il Parlamento con strumenti di ...

Casaleggio Junior - il profeta della Democrazia diretta : Non passa giorno senza che qualche grillino se ne esca con dichiarazioni lunari: il superministro Di Maio è uno specialista, ma adesso scopriamo che esiste un velista ecologista, un certo Mura, molto famoso nell’ambiente velico pare, che sostiene di poter fare il parlamentare dalla sua barca e, bontà sua, di riservare un giorno a settimana alla Commissione Trasporti. Gli fa eco Casaleggio Junior che ha già deciso che internet soppianterà il ...

Casaleggio pensiero/ Democrazia diretta - la frontiera da tracciare : Ogni epoca di grandi trasformazioni tecnologiche ha prodotto due atteggiamenti opposti: l'ottimismo edificante, e spesso anche un po' ingenuo, dei visionari e il pessimismo cosmico dei profeti di ...