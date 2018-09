Def | Salvini spegne le tensioni | Nessuno farà gesti eclatanti

Manovra - battaglia sul Deficit. Salvini : 'C'è l'accordo'. M5S sfida Tria e chiede il 2 - 4% : A meno di 24 ore dal varo del documento che farà da cornice alla Manovra di bilancio il Movimento 5 Stelle lancia la sua sfida al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e all'ala prudente dentro e ...

Manovra - accordo M5S-Lega sul Deficit. Salvini : "Reddito di cittadinanza ci sarà" : Conte: i numeri domani dopo il Cdm. I 5 Stelle in pressing sul 2,4% e anche sul superamento della riforma Fornero nella Manovra. E Di Maio attacca: "Basta tecnocrati, zavorra dello Stato"

Manovra - accordo M5S-Lega sul Deficit. Salvini : "Nessuno farà gesti eclatanti" : Conte: i numeri domani dopo il Cdm. I 5 Stelle in pressing sul 2,4% e anche sul superamento della riforma Fornero nella Manovra. E Di Maio attacca: "Basta tecnocrati, zavorra dello Stato"

Manovra - battaglia sul Deficit. Salvini : «C'è l'accordo». M5S sfida Tria e chiede il 2 - 4% : Un vero governo del cambiamento non può fermarsi davanti ai decimali, perché va dato subito un segnale forte su tutte le priorità indicate nel contratto gialloverde. E per farlo...

Manovra - accordo sul 2 - 4% di Deficit. Salvini : « Il paese deve crescere». E su Tria : 'Anche io giurato sulla nazione' : Da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E lo stesso Di Maio assicura che ci sarà un nuovo vertice di governo per la ...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di Deficit Di Maio : «Basta tecnocrati - sono zavorra» Fornero : «Confronto con Salvini? Studi» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

Deficit - Brunetta : “Vi spiego la metafora della vasca da bagno”. Attacca il M5s e manda un bacione a Salvini : “Le regole europee di Deficit e di debito? Ve le spiego in maniera divertente”. Così a Tagadà (La7) il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, esordisce nella sua spiegazione della regola del Deficit e del debito italiano, a distanza di due giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della Nota di Aggiornamento del DEF. Il responsabile economico di Fi prima manda ironicamente un bacione al leader della Lega, Matteo Salvini, poi ...

Salvini : “In manovra 6-7 miliardi per cancellare legge Fornero”/ Ultime notizie : “Deficit non è un problema” : manovra, Salvini avverte Tria “Deficit non è un problema”. Ultime notizie “Sanità? Tagliamo gli sprechi”. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno rilasciate stamane(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Berlusconi pronto a ricandidarsi critiche asprissime a Salvini Definendo “inaccettabili” le sue dichiarazioni : Il Cavaliere alla convention di Fiuggi contesta le dichiarazioni di Salvini sull’alleanza di centrodestra: “Inaccettabili”. E su Casalino: “In una democrazia avrebbe già le valigie in mano” “Se con la manovra alzassimo il deficit e l’Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato”. Silvio ...

Berlusconi : "Da Salvini parole inaccettabili - un disastro alzare il Deficit" : 'Trattano il ministero dell'Economia come un bancomat da cui prendere i denari di cui hanno bisogno per finanziale le loro promesse elettorali. Poiché questi soldi non ci sono, l'unico modo per ...

Berlusconi attacca Salvini : 'Sue uscite sgradevoli e inaccettabili. Follia alzare il Deficit' : Trattano il ministero dell'Economia come un bancomat da cui prendere i denari di cui hanno bisogno per finanziale le loro promesse elettorali'. Immancabile il commento sul tema caldo del momento. ...

Salvini : "Con manovra coraggiosa - Deficit non è un problema" : Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato prevalentemente di economia, essendo la legge di bilancio il tema caldo di queste settimane, ma c'è stato spazio anche per commentare il fatto più discusso di ieri, ossia l'audio di Rocco Casalino, portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che minaccia i tecnici del Ministero dell'Economia. Su Casalino Salvini ha detto:"Credo sia stato incauto. Ma ...

Legge bilancio 2019 - Salvini : serve coraggio - Deficit non è problema - : Il vicepremier intervistato dal Corriere della Sera si rivolge a Tria: "A me piacerebbe essere il ministro all'Economia che cambia il passo. Il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare un bilancio espansivo". Necessari tagli agli sprechi, anche nella sanità

Salvini avverte - ancora - Tria : "Il Deficit non è un problema" : Matteo Salvini avvisa ancora una volta il ministro dell'Economia , Giovanni Tria . Il leader della Lega manda un messaggio chiaro in vista della legge di bilancio: 'Il deficit non è un problema'. Non usa giri di parole e in queste ore calde per il Tesoro ...