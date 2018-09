Decreto Genova | la rabbia degli sfollati | Siamo delusi | qui è un casino

Decreto Genova - ancora caos sulle coperture. Palazzo Chigi : "Entro domattina al Quirinale" : La Ragioneria dello Stato: "Testo incompleto". Rabbia degli sfollati: protesteremo sotto casa di Grillo. Il procuratore: non è esclusa la demolizione del ponte prima dei 60 giorni

Decreto Genova - Di Pietro : “Toninelli? Gli do le attenuanti generiche solo perché non capisce quello che dice” : “Le parole del ministro Toninelli durante il question time sul Decreto Genova? Non gli darei neanche le attenuanti generiche, perché ha detto tante sciocchezze. Anzi, gliele do, perché lui non capisce quello che dice”. Così a Tagadà (La7) l’ex magistrato Antonio Di Pietro commenta le dichiarazioni rese dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, rispondendo al question time tenutosi oggi alla Camera sul crollo del ponte Morandi. Il ...

Decreto Genova - Toninelli : “Lo Stato ricomincia a fare lo Stato. Possiamo controllare e punire i concessionari” : “Ho ereditato il ministero più complesso che ha centinaia di dossier aperti e mai chiusi e gestiti dalla vecchia politica nel peggior modo possibile e se oggi la mia missione è quella della prevenzione, non si previene un terremoto ma i danni, i tecnici e gli ingegneri sono le figure più utili a questo. Nel Decreto Genova ci sono molte norme importanti, banche dati sullo Stato di salute delle nostre infrastrutture o l’agenzia ...

Di Maio : oggi il Decreto Genova al Quirinale. Rebus sulle coperture. Il governo : ci sono : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri (con la formula “salvo intese”), il provvedimento è infatti rimasto bloccato al Tesoro, rallentato da una situazione di caos sulle coperture. Lo scoglio però sembrerebbe ora superato: Palazzo Chigi assicura infatti che il decreto ...

