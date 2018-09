Decreto Genova | Di Maio | Oggi al Quirinale Il nuovo ponte? Autostrade non metterà una

rainews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Dopo le tensioni e i rimpalli di responsabilità tra ministeri di ieri per ildovrebbe essere questione di ore. Ad assicurarlo di prima mattina è il vicepremier Luigi DI, in una intervista radiofonica. In giornata al"In giornata ilva al, deve andare al. E' stato scritto tanti giorni fa ed è pronto", dice Dia alla trasmissione Circo Massimodi radio capital. "E' stata data una interpretazione che il ministero dell'Economia voleva fermarlo, in realtà entro stanotte la ragioneria dovrebbe bollinarlo"Il commissario per la ricostruzione deldi''sarà nominato subito dopo che ilsarà pubblicato in Gazzetta ufficiale". IL nome? "Ci stiamo lavorando e lo saprete a brevissimo". Così ancora DI, spiegando che ilcommissario "avrà tutti i poteri per chiamare l'azienda migliore e fare il prima possibile". Ci sarà una "procedura d'emergenza che non prevede massimi ribassi, cioè procedure che portano a preferire il risparmio di denaro rispetto alla qualità dei lavori". Dinon ha nascosto di preferire un'azienda di Stato: "Fincantieri potrebbe essere una buona opzione".