Decreto Genova | coperture ok “Oggi in Quirinale” Ultime notizie | il capoluogo ligure

"Il Decreto Genova oggi deve andare al Quirinale" : "In giornata il Decreto va al Quirinale, deve andare al Quirinale. E' stato scritto tanti giorni fa ed è pronto". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo parlando del Decreto Genova. "E' stata data una interpretazione che il ministero dell'Economia voleva fermarlo, in realtà entro stanotte la ragioneria dovrebbe bollinarlo".Di Maio ha spiegato che il Decreto istituisce un commissario ...

Fermo il Decreto Genova. L’ira di Conte e Di Maio : “Colpa della Ragioneria” : Li chiamavano «decreti vergogna», «la fine del Parlamento», il «segno della debolezza di un governo». Quando stavano all’opposizione presentavano mozioni e scrivevano lettere al Capo dello Stato. Ora che il governo sono loro, il vizietto delle leggi omnibus ha contagiato il Movimento Cinque Stelle. Roma, ieri. Sono passate da poco le 16. Nelle reda...

Decreto sul Ponte Morandi a Genova - scontro tra Palazzo Chigi e Tesoro. «Nel testo spazi vuoti» - «Falso» : «Tutti gli interventi sono finanziati». Ma martedì il Mef non ha mandato il testo al Quirinale. Toti: «Sarebbe più opportuno ritirare il provvedimento e ricominciare da capo»

Il giallo delle coperture finanziarie per il Decreto Genova. Cosa sta succedendo : Dovrebbe arrivare mercoledì mattina, 26 settembre, sul tavolo del capo dello Stato il decreto Genova, l'atto politico fondamentale e decisivo per partire con le opere di ricostruzione del Ponte Morandi, venuto giù il 14 agosto scorso, crollo nel quale persero la vita 43 persone. Il condizionale è ancora d'obbligo, malgrado le rassicurazioni del governo, perché nel pomeriggio si era diffusa la voce - smentita ...

Genova - Decreto al Mef "senza le coperture" | Palazzo Chigi : "Falso - pronto per il Colle" : Ponte Morandi, il decreto del governo era arrivato alla Ragioneria di Stato "senza alcuna indicazione degli oneri e delle relative coperture". Ma Palazzo Chigi smentisce. La relazione della commissione del Mit: "Celate informazioni necessarie"

42 giorni senza Decreto. Per il governo - anche su Genova - è colpa dei tecnici : Un altro giorno è trascorso senza decreto, il quarantaduesimo. E Genova attende ancora l'entrata in vigore delle misure che il governo metterà in campo dopo il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto scorso. Misure che sono state scritte sulla carta dodici giorni fa dal consiglio dei ministri e approvate "salvo intese", quindi soggette a modifiche, ma che soprattutto erano totalmente prive di cifre e di coperture economiche. ...

Giuseppe Conte - la figuraccia devastante : sputtanato da Giovanni Tria - cosa spunta dal Decreto Genova : Prima clamorosa rottura tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Motivo: non la manovra, ma pur sempre i soldi, quelli necessari all'attuazione del tanto atteso decreto Genova . Nel testo presentato dal ministro delle Infrastrutture Danilo ...

Ponte Morandi - dubbi su coperture al Decreto Genova. Palazzo Chigi : "Ci sono" : Il testo non è ancora arrivato sul tavolo del Quirinale. Fonti del Mef: "La Ragioneria di Stato sta cercando di sbloccarlo". Il governo: "Interventi integralmente finanziati" Ponte Morandi, la ...