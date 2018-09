Ddl seggiolini salvabebè è legge | obbligatori da 1 luglio 2019 Ultime notizie | Senato

Seggiolini salvabimbi - il Ddl diventa Legge : ecco cosa prevede : Il Sì dell’Aula del Senato è stato praticamente unanime nell’approvazione della Legge sui Seggiolini salvabimbi in auto. Il Disegno di Legge ha ricevuto l’ok con 261 voti favorevoli dei senatori, sotto il segno del “Mai più bambini dimenticati sui Seggiolini in automobile. Mai più tragiche morti di piccoli lasciati in auto dai propri genitori”. Una misura per combattere l’amnesia dissociativa dei genitori, un vuoto di memoria causato dalla ...

Salvabebè - il Ddl seggiolini diventa legge. Senato approva all'unanimità : L'Aula del Senato approva praticamente all'unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l'abbandono dei minori in automobile. I sì sono stati 261.'Mai ...

Ddl seggiolini SALVABEBÈ DIVENTA LEGGE/ Ultime notizie - obbligo dispositivo anti-abbandono nelle auto : Ddl SEGGIOLINI SALVABEBÈ approvato dal Senato. Ultime notizie, provvedimento DIVENTA LEGGE dopo l'ok alla Camera: la soddisfazione di Giorgia Meloni e FdI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:06:00 GMT)

Ddl seggiolini salvabebè approvato dal Senato/ Ultime notizie - provvedimento diventa legge : Ddl seggiolini salvabebè approvato dal Senato. Ultime notizie, provvedimento diventa legge dopo l'ok alla Camera: la soddisfazione di Giorgia Meloni e FdI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:18:00 GMT)

Ddl seggiolini salvabebè diventa legge. Senato approva all?unanimità : L?Aula del Senato approva praticamente all?unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l?abbandono dei minori in automobile. I...

Il Ddl sui seggiolini è legge - cosa cambia : Roma, 25 set., askanews, - Mai più bimbi abbandonati in auto per distrazione. Una distrazione che può trasformarsi in tragedia come purtroppo testimoniano diversi casi di cronaca, 8 in Italia negli ultimi 10 anni. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a luglio aveva assicurato la volontà di intervenire in tempi brevi sulla …

Ddl seggiolini : Da senato ok unanime : ANSA, - ROMA, 25 SET - L'Aula del senato approva praticamente all' unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l'abbandono dei minori in automobile. I ...