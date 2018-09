: Ddl legittima difesa,si allungano tempi - TelevideoRai101 : Ddl legittima difesa,si allungano tempi - sherlock5stelle : Legittima difesa: si ritardo i tempi: L'esame del ddl sarà in sede referente e non più redigente… - sherlock5stelle : Previsti tempi lunghi per ddl su affido: Si chiude invece ciclo audizioni per la legittima difesa… -

Con un blitz del leader di Leu Grasso siper il Ddl sulla.In Commissione Giustizia del Senato, Grasso chiede che il testo sia esaminato in sede referente e non più in sede redigente. Questo comporta che quando il testo arriverà in Aula dovrà affrontare la normale procedura, che prevede la discussione e il voto sugli emendamenti. La richiesta di Grasso è stata sottoscritta dai senatori Pd e delle Autonomie.(Di mercoledì 26 settembre 2018)