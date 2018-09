David Shore alza il velo su The Good Doctor 2 tra il ritorno di Lea e la malattia di

optimaitalia

(Di mercoledì 26 settembre 2018) The2 ha debuttato nei giorni scorsi negli Usa portando a casa buoni ascolti ma non ottimi, almeno non come quelli dello scorso anno. ABC sa bene che Freddie Highmore e la sua nuova serie riusciranno adre l'asticella con le visioni non lineari e, sicuramente, forti del risultato ottenuto anche in Europa nelle scorse settimane. Adre ilsui nuovi episodi della seconda stagione èpapà della serie e di un altro show di successo, Dr House M.D..In un'intervista a TvGuide.com lo showrunner ha rivelato che le novità in The2 non mancheranno soprattutto per via del fatto che la stessa vita e il comportamento di Shaun matureranno e cambieranno. Il dottore è rimasto sull'uscio di Andrews e si denuncerà costringendo quest'ultimo ad assumere la dirigenza dell'ospedale con tutto quello che questo significa sia in termini di pro che contro. Sembra ...