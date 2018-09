David Rossi | “orologio del manager gettato dalla finestra 20 minuti dopo la sua morte”

DavidE ROSSI/ Il figlio del rocker si trasforma in tentatore e esce con un nuovo brano (Temptation Island Vip) : DAVIDE ROSSI, il figlio di Vasco, sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La possibilità di mettersi in mostra, ma anche cosa significa essere figlio del rocker.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Davide Rossi/ Il figlio di Vasco diventa tentatore (Temptation Island Vip) : Davide Rossi, il figlio di Vasco, sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La possibilità di mettersi in mostra, ma anche cosa significa essere figlio del rocker.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Davide Rossi parla di Vasco - figlio e fan orgoglioso ma “procedo per la mia strada” : Davide Rossi parla di Vasco, suo padre. Si dice un figlio orgoglioso e un fan del Blasco nazionale ma vuole proseguire per la propria strada. La musica è ormai un vizio di famiglia: dopo il grande successo di Vasco Rossi, anche suo figlio Davide ha deciso di intraprendere la carriera al fianco delle sette note. Quel cognome è indubbiamente un peso da portare e Davide Rossi spiega di voler procedere per la propria strada, in autonomia. ...

Davide Rossi - il figlio di Vasco Rossi con "A morire ci penso domani" : La musica rock ha un nuovo e promettente esponente. Si tratta di Davide Ross i che con il singolo 'A morire ci penso domani' si appresta a debuttare nel panorama musicale di oggi. Un illustre ...

Davide Rossi lancia il singolo A morire ci penso domani : il figlio di Vasco debutta in radio : Davide Rossi lancia il singolo A morire ci penso domani. Il figlio di Vasco approda in radio con un brano che sarà disponibile per tutte le radio a partire dal 14 settembre, con un testo scritto da Lorenzo Mastropietro. Il brano è anche l'apripista di un disco che potrebbe arrivare molto presto ma che ancora non ha una data di uscita ufficiale. Queste le parole di Davide Rossi per presentare A morire ci penso domani, nuovo singolo in radio ...

Tempation Island Vip Davide Rossi svelerà il suo segreto : Sono partite le registrazioni della prima edizione di “Temptation Island Vip 2018” condotto da Simona Ventura. Tra i tentatori, ci sarà anche Davide Rossi, il figlio di Vasco Rossi si racconterà a 360 gradi riservando attimi di grande commozione. L’attore e dj, duque non sarà un tentatore di tipo tradizionale e la sua storia potrebbe scalfire il cuore di una delle fidanzate all’interno del villaggio. Stando a quanto si legge nella ...

Davide Rossi a Temptation Island Vip e il suo passato tormentato : Temptation Island Vip: Davide Rossi farà importanti rivelazioni Inizieranno ufficialmente oggi le riprese della prima edizione di Temptation Island Vip che sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 da martedì 11 settembre. Nel promo in rotazione Simona Ventura ha ufficializzato le sei coppie ma sui tentatori e sulle tentatrici ci sono attualmente indiscrezioni e poche conferme. Davide Rossi, il figlio 32enne del grande cantautore Vasco Rossi ...

Temptation Island Vip - anticipazioni : dopo le coppie arrivano due tentatori - Davide Rossi e Melissa Castagnoli : Il figlio del noto cantante e l'ex fidanzata di Mario Balotelli sono i primi due nomi ufficiali tra i single che faranno parte del cast del reality in versione Vip.

Temptation Island Vip - tentatori : Davide Rossi - Melissa Castagnoli e altri ex tronisti : Sono stati svelati, per Temptation Island Vip, i nomi di alcuni tentatori vip che cercheranno di far cadere in trappola gli illustri fidanzati del reality di canale 5 che dal 12 settembre vedrà al timone, per la prima volta, la brillante Simona Ventura. Chi di loro riuscirà a far vacillare le coppie che hanno deciso di partecipare? Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? I primi due sono volti noti Manca ormai poco. I riflettori di ...

Temptation Island Vip : Davide Rossi e Melissa Castagnoli tra i tentatori : Davide Rossi Se nel nuovo promo Simona Ventura presenta le sei coppie di Temptation Island Vip, non è ancora completato lo svelamento del cast del reality di Canale 5, al via a settembre. Definiti i concorrenti, è tempo di scoprire volti e nomi di single tentatori e tentatrici, che saranno in parte famosi e in parte no. Temptation Island Vip: Davide Rossi tentatore Tra i tentatori ci sarà Davide Rossi, noto per essere il figlio di Vasco Rossi. ...

Temptation Island Vip : Davide Rossi e Melissa Castagnoli tra i tentatori : Davide Rossi Se nel nuovo promo Simona Ventura presenta le sei coppie di Temptation Island Vip, non è ancora completato lo svelamento del cast del reality di Canale 5, al via a settembre. Definiti i concorrenti, è tempo di scoprire volti e nomi di single tentatori e tentatrici, che saranno in parte famosi e in parte no. Temptation Island Vip: Davide Rossi tentatore Tra i tentatori ci sarà Davide Rossi, noto per essere il figlio di Vasco Rossi. ...

Temptation Island Vip : Davide Rossi e Melissa Castagnoli tra i tentatori : Davide Rossi Se nel nuovo promo Simona Ventura presenta le sei coppie di Temptation Island Vip, non è ancora completato lo svelamento del cast del reality di Canale 5, al via a settembre. Definiti i concorrenti, è tempo di scoprire volti e nomi di single tentatori e tentatrici, che saranno in parte famosi e in parte no. Temptation Island Vip: Davide Rossi tentatore Tra i tentatori ci sarà Davide Rossi, noto per essere il figlio di Vasco Rossi. ...

TEMPTATION ISLAND VIP / Coppie e anticipazioni : Davide Rossi tra i tentatori - il figlio di Vasco in TV : TEMPTATION ISLAND Vip, Coppie e news. Melissa Castagnoli e Davide Rossi, figlio di Vasco, nel cast dei tentatori. Ecco tutti i dettagli del programma...(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:52:00 GMT)

Davide Rossi - il figlio di Vasco tra i concorrenti di Temptation Island Vip ESCLUSIVO : Davide Rossi, il figlio 32enne di Vasco Rossi , e Stefania Trucillo, sarà tra i tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip: lo rivela in esclusiva il settimanale Oggi in edicola - - Vasco ...