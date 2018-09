‘Dallo stornello al rap’ | Elena Bonelli il 19 ottobre in diretta su Rai Radio Live

romadailynews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Tra gli ospiti Amedeo Minghi e il rapper Skuba Libre. Conduce Sabina Stilo dalla storica Sala A della Rai di Via Asiago n.10 in Roma Roma – Tutte le note portano a Roma…Lo sa bene, erede della canzone romana, che metterà in scena la quarta edizione del talent da lei ideato “Dalloal rap”, rivolto ai giovani cantautori di canzoni romane. La finalissima del concorso, appuntamento fisso per la città eterna e per la sua storia musicale, ha rilanciato la canzone romana tra i giovani, portandola di nuovo all’attenzione di un pubblico sempre più vasto di artisti, personaggi dello spettacolo e amatori della musica italiana, dopo tanti anni di silenzio. I partecipanti verranno esaminati da un comitato di addetti ai lavori. Negli anni sono state di grande prestigio le giurie che si sono succedute: essenziale il contributo artistico di grandi nomi ...