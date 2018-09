Dal TENAA arrivano immagini e feature di Honor 8C

Il design del presunto Huawei Y9 (2019) svelato Dal TENAA : Torniamo ad occuparci di Huawei Y9 (2019) , smartphone che il colosso cinese dovrebbe presto lanciare sul mercato. Dopo essere stato certificato dall’FCC, il presunto nuovo device del produttore asiatico ha fatto la propria apparizione anche nel database del TENAA (l’ente cinese che si occupa di telecomunicazioni).-- Il device, nome in codice JKM-AL00, presenta un display con notch e questa è una novità per gli smartphone di questa ...

Xiaomi Mi 8 Youth (Mi 8X) certificato Dal TENAA - che ne conferma alcune specifiche : Xiaomi Mi 8 Youth Edition, o Xiaomi Mi 8X come potrebbe chiamarsi, è stato certificato dal TENAA , che ne mostra alcune caratteristiche tecniche. L'articolo Xiaomi Mi 8 Youth (Mi 8X) certificato dal TENAA , che ne conferma alcune specifiche proviene da TuttoAndroid.

Honor 8X passa Dal TENAA con un notch piccolissimo e le prime specifiche tecniche : Ormai siamo abituati a vederne di tutti i tipi, perciò non ci sorprende per niente il piccolo notch di cui dovrebbe essere dotato Honor 8X, prossimo smartphone di fascia media marchiato Honor . L'articolo Honor 8X passa dal TENAA con un notch piccolissimo e le prime specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Note 4 e Motorola One sarebbero stati certificati Dal TENAA : Arrivano novità in merito a due prodotti di case molto diverse, Xiaomi e Motorola, uniti dal fatto che entrambi sarebbero passati dal TENAA L'articolo Xiaomi Mi Note 4 e Motorola One sarebbero stati certificati dal TENAA proviene da TuttoAndroid.