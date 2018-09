Da Gigi Hadid a Kendall Jenner | il dolcevita è il capo irrinunciabile dell' autunno

I surreali video di Vogue con Gigi e Bella Hadid : Vanno a cena dalla madre insieme al fratello, indossando gli abiti migliori delle sfilate di New York: poi però succede qualcosa di strano The post I surreali video di Vogue con Gigi e Bella Hadid appeared first on Il Post.

Fedez e la foto con Gigi Hadid - Chiara Ferragni fa una clamorosa gaffe Video : Chiara Ferragni e la gaffe sulla foto di Fedez e Gigi Hadid. I Ferragnez hanno partecipato alla festa di Donatella Versace, in occasione della Milano Fashion Week. Tra gli ospiti anche la modella...

Fedez e la foto con Gigi Hadid - Chiara Ferragni fa una clamorosa gaffe Video : Chiara Ferragni e la gaffe sulla foto di Fedez e Gigi Hadid. I Ferragnez hanno partecipato alla festa di Donatella Versace, in occasione della Milano Fashion Week. Tra gli ospiti anche la modella...

Fedez e Chiara Ferragni/ Il rapper "pazzo" di Gigi Hadid : Chiara Ferragni gelosa? "La foto..." : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:45:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Il rapper "innamorato" di Gigi Hadid : la gaffe della moglie su Instagram : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Fedez e la foto con Gigi Hadid. euro La Ferragni gelosa fa una gaffe : Una foto che ha sollevato non pochi dibattiti in Rete tra i fan di Chiara Ferragni e di Fedez . Il cantante di fatto ha realizzato un sogno: incontrare Gigi Hadid. E così ha deciso di immortalare l'...

Fedez e la foto con Gigi Hadid - Chiara Ferragni fa una clamorosa gaffe Video : Chiara Ferragni e la gaffe sulla foto di Fedez e Gigi Hadid. I Ferragnez hanno partecipato alla festa di Donatella Versace, in occasione della Milano Fashion Week. Tra gli ospiti anche la modella...

Fedez e la foto con Gigi Hadid. La Ferragni gelosa fa una gaffe : Una foto che ha sollevato non pochi dibattiti in Rete tra i fan di Chiara Ferragni e di Fedez . Il cantante di fatto ha realizzato un sogno: incontrare Gigi Hadid. E così ha deciso di immortalare l'...

Fedez si fa fotografare con l'amata Gigi Hadid (ma Chiara la prende bene) : Fedez non ha mai nascosto la sua passione per Gigi Hadid, di cui è ben consapevole anche la moglie Chiara. In occasione della sfilata Fendi per la Milano Fashion Week, il rapper è riuscito a realizzare il suo sogno, conoscere la modella statunitense e scattare una foto con lei. Nessuna gelosia in casa Ferragni: la fashion blogger ha assecondato ironicamente il neosposo. "Scusa Gigi ma sono sposato (foto scattata da mia moglie)", ha ...

Fedez «pazzo» di Gigi Hadid : Matrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte le fotoMatrimonio Ferragnez: tutte ...

Rihanna chiude la New York Fashion Week con la sua sfilata di lingerie : passerella sexy con Gigi Hadid - modelle incinte e curvy : Rihanna ha chiuso in grande stile la New York Fashion Week, sorprendendo e scandalizzando tutti con la sua nuova collezione di lingerie Savage x Fenty. Ma più che le creazioni della popstar originaria delle Barbados, a conquistare la scena sono state le modelle: dalla bellissima Gigi Hadid alle supertop oversize, fino a Slick Woods e la ballerina Janina Thompson che hanno mostrato con orgoglio il pancione. Un gruppo di modelle ...

Rhianna chiude la New York Fashion Week con la sua sfilata di lingerie : passerella sexy con Gigi Hadid - modelle incinte e curvy : Rihanna ha chiuso in grande stile la New York Fashion Week, sorprendendo e scandalizzando tutti con la sua nuova collezione di lingerie Savage x Fenty. Ma più che le creazioni della popstar originaria delle Barbados, a conquistare la scena sono state le modelle: dalla bellissima Gigi Hadid alle supertop oversize, fino a Slick Woods e la ballerina Janina Thompson che hanno mostrato con orgoglio il pancione. Un gruppo di modelle ...

Zayn Malik starebbe per andare a convivere con Gigi Hadid : Due cuori nella Grande Mela The post Zayn Malik starebbe per andare a convivere con Gigi Hadid appeared first on News Mtv Italia.

Quando Gigi e Bella Hadid fanno il tifo per Serena Williams : «Ti amiamo» : Gigi, 23 anni, e Bella Hadid, 21, sanno come fare il tifo. Le sorelle della moda internazionale, infatti, si sono fatte notare sugli spalti degli US Open, a New York. Tra urla di incitamento, salti e video social. Tutta quest’energia aveva un unico destinatario: l’amica Serena Williams, in campo per i quarti di finale. LEGGI ANCHESerena Williams e il compleanno di Olympia: «Ecco cosa succedeva un anno fa...» E le due super top ...