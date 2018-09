Crisi | per 7 italiani su 10 si stava meglio prima del 2008

UE e FAO intensificano gli sforzi per rafforzare la resilienza alle Crisi alimentari : La Commessione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) hanno concordato oggi a New York di rafforzare la partnership globale volta a sostenere la resilienza di milioni di persone colpite da gravi – e spesso prolungate o ricorrenti – crisi alimentari nel mondo. L’accordo di collaborazione, firmato dal Commissario europeo per la Cooperazione Internazionale e lo ...

Aquarius - Conte vs Macron : “Dice che c’è una Crisi tra Italia e Ue? Parli per la Francia - la sua opinione è sbagliata” : “Macron sostiene che l’Italia abbia problemi con l’Europa? Fortunatamente l’Europa è composta da 27 Stati e Macron parla per la Francia. Ha diritto a esprimere la sua opinione, ma si sbaglia”. A dirlo, da New York, dove è in corso l’Assemblea generale dell’Onu, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda dell’Aquarius. L'articolo Aquarius, Conte vs Macron: “Dice ...

Pensioni e legge di bilancio : quota 100 senza penalità per le situazioni di Crisi : Sulle Pensioni flessibili emergono nuovi dettagli in merito alla pensione anticipata con la quota 100 [VIDEO] ed alla possibile sterilizzazione delle penalizzazioni per i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o di disagio lavorativo. Nel frattempo dal CNRL si commenta con soddisfazione il ritorno del riscatto della laurea tra le tematiche centrali della discussione politica. Infine, il giuslavorista Giuliano Cazzola commenta la ...

Aquarius 2 - accordo tra Francia - Spagna - Portogallo e Germania per accogliere i 58. Macron : “Crisi Italia-Ue sui migranti” : Il Portogallo accoglierà 10 migranti a bordo dell’Aquarius 2. È Lisbona, stando ai media francese, ad annunciare un accordo con la Francia e la Spagna per l’accoglienza delle persone a bordo della nave. Malta invece recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. La decisione è stata presa assieme a Parigi e Madrid. Un accordo, spiega il ministero dell’Interno di Lisbona, “è stata presa in modo solidale e concertato con ...

Blocco Stir per un guasto : Crisi rifiuti in molti comuni del Napoletano : Decine di comuni dell'hinterland Napoletano alle prese con una nuova crisi nel prelievo dei rifiuti a causa del guasto al riduttore di uno dei nastri trasportatori Stir, Stabilimento di ...

Uomini e donne - Teresa Cilia - matrimonio in Crisi : "Perché succede sempre a me?" : Periodo difficile per Teresa Cilia, il cui matrimonio con Salvatore Di Carlo è in crisi. L'ex tronista di Uomini e donne fino a questo momento non ha rilasciato interviste limitandosi soltanto a qualche dichiarazione pubblica via social. È capitato, per esempio, alcune ore fa quando in una Instagram Story si è sfogato così:Ci sono cose che forse non capirò mai, ci sono momenti in cui vorrei sprofondare, ci sono pensieri che rimangono ...

Pensioni - ipotesi Quota 100 per le aziende in Crisi : e si torna a parlare di Quota 41 : Il governo accelera sulla riforma e studia un piano con un minimo di 64 anni di età e almeno 36 anni di contributi per...

Litiga con la madre e si lancia dal balcone : muore a tredici anni Era in Crisi per la separazione dei genitori : Un adolescente di 13 anni ha Litigato con la mamma e si è lanciato dal balcone, morendo sul colpo. È successo nel primo pomeriggio a Borzoli, sulle alture di Genova. La donna è stata ricoverata in ...

Crisi Roma - per Di Francesco il derby sarà decisivo. Sotto accusa il mercato di Monchi : La sconfitta contro il Bologna è stata probabilmente il punto più basso di questo inizio di stagione così negativo per la Roma di Di Francesco . I giallorossi hanno già perso due partite in campionato ...

Roma - Crisi aperta : Frosinone ultima spiaggia per Di Francesco : La sfida di mercoledì potrebbe essere fatale al tecnico. Si parla già di sostituti: Paulo Sousa, Blanc e Montella

La democrazia vive di Crisi - ma è fatta per sopravvivere in mancanza di meglio : Convive con un'economia di mercato che produce abbastanza, non sempre, da permettere un livello di consumi che è il più forte antidoto contro ogni immaginazione utopica e alternativa di sistema. Chi ...

Governo - Boschi a Sky Tg24 : “Lega e M5S? Non andranno in Crisi politica perché affamati di poltrone e potere” : “Lega e M5S non andranno in crisi politica tra di loro, perché sono veramente affamati di poltrone, posizioni, ruoli di potere da gestire. Pur di arrivare lì sono disponibili a buttare giù qualsiasi rospo. L’unico rischio è che questo Governo possa implodere prima dei cinque anni perché non reggono le aspettative che hanno creato nel Paese, a cui non potranno rispondere con fatti concreti”. Così l’esponente del Pd Maria Elena Boschi ...

MotoGp – Crisi nera per Valentino Rossi : ad Aragon accedono in Q2 Vinales e Nakagami : Sono Vinales e Nakagami i due piloti che riescono ad accedere alla Q2 del Gp di Aragon: Valentino Rossi in difficoltà Momento nero, nerissimo, in casa Yamaha: dopo la domenica amara di Misano, il team di Iwata brancola nel buio e, anche ad Aragon, si ritrova in difficoltà. Tutte e quattro le moto Yamaha infatti si sono ritrovate questo pomeriggio in Q1: nessun pilota del team è riuscito a piazzarsi tra i migliori 10 nelle combinate delle ...