Courbet | scoperta la modella de “L’origine del mondo” | è una ballerina dell’Opéra di

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Il pube femminile raffigurato da Gustavenel dipinto “L’origine del mondo” è di Constance Quéniaux,dell’Opéra di Parigi. È la conclusione dello storico francese Claude Schopp, contenuta nel libro “L’Origine du monde, vie du modèle” che uscirà il prossimo 4 ottobre. Una, anticipa Le Figaro, frutto del caso: studiando la corrispondenza tra Alexandre Dumas e la scrittrice George Sand, Schopp si è reso conto di un errore di trascrizione di un passo relativo a. Una parola trascritta come “interview” (“intervista”) era in realtà “intérieur” (interno), sinonimo di organi genitali. “Uno non dipinge col suo pennello il più delicato e sonoro interno della signorina Quéniaux”, recita la frase. All’epoca del ritratto, la Quéniaux aveva 34 anni e non ballava ...