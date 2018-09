Cosa prevede la nuova legge sui seggiolini anti-abbandono per le auto

Decreto Salvini : Cosa prevede su immigrazione - sicurezza - lotta alla criminalità organizzata : Il cosiddetto "daspo urbano", introdotto dal Decreto Minniti sulla sicurezza nel 2017, si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli ...

Cosa prevede il decreto sicurezza : (Foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) Il decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini incassa il benestare del Consiglio dei ministri, ed è lo stesso Salvini a spiegare, in sintesi, quale significato abbia il dispositivo approvato: “Saremo più attenti e più rigorosi per rispetto di chi scappa davvero dalla guerra, una minima parte di quelli che arrivano in Italia, e saremo meno spendaccioni. Al primo gennaio di ...

Meno accoglienza - più emergenza : Cosa prevede il decreto Salvini sui migranti : Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi all’unanimità il “decreto Salvini”, quello che affronta in un testo unico le misure relative alla sicurezza e all’immigrazione. Nonostante il ministro dell’Interno l’abbia definito “il decreto più condiviso nella storia del governo”, il provvedimento ha so

Il Milleproroghe è legge - dai vaccini ai risparmiatori : Cosa prevede : Il decreto Milleproroghe è stato approvato al Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha ottenuto il semaforo verde. È legge di Stato. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione. Nello specifico, il Senato, che si era già espresso in senso favorevole lo scorso 6 agosto in prima lettura, ha approvato in via definitiva ...

Matteo Salvini vuole rimpatriare i migranti tunisini con i voli charter : Cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

Unibg e Ordine Architetti - siglata nuova convenzione : ecco Cosa prevede : La collaborazione prevederà azioni coordinate su molti settori di studio: architettura, urbanistica, economia, geografia, statistica, storia, ingegneria, diritto, sociologia, arte, tecnologia, ...

Cosa prevede la proposta Ue per abolire il passaggio da ora solare a ora legale : È pronta la proposta della Commissione europea per eliminare il passaggio all'ora legale: i paesi membri dell'Unione Europea entro ottobre 2019 dovranno decidere se adottare l’ora solare oppure quella legale. La commissaria ai Trasporti, Violeta Bulc, ha spiegato Cosa prevederà la proposta e Cosa cambierà per i Paesi dell'Ue.Continua a leggere

Ok al Decreto Genova - aiuti a famiglie e Pmi : Cosa prevede : Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata di ieri il Decreto Genova, più in particolare le “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”. La bozza stava girando già nelle scorse ore, ma ieri in serata c’è stato il via libera, con il premier Conte che ha annunciato la sua presenza di oggi a Genova per commemorare le ...

