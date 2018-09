Coppa di Lega | Liverpool-Chelsea 1-2 | Emerson e Hazard ribaltano il punteggio Sarri

Inghilterra - esordio da record per Elliott in Coppa di Lega : 15 anni e 174 giorni : Harvey Elliott ha vissuto una serata magica in Carabao Cup, coppa di Lega inglese, dato che ha esordito all'età di 15 anni e 174 giorni. Il classe '2003, infatti, è stato schierato in campo al minuto ...

Coppa di Lega - Tottenham senza stadio né portieri : senza stadio né portieri. Non un unicum ma quasi per un club di calcio. In queste singolari condizioni il Tottenham di Mauricio Pochettino stasera affronterà il Watford nel terzo turno ad eliminazione ...

Fulham - esordio record in Coppa di Lega : Harvey Elliott debutta a 15 anni : Guardare una partita di calcio e sentirsi, di colpo, più vecchi. E' successo a chi ieri ha voluto assistere a Millwall-Fulham, gara valevole per il terzo turno di Coppa di Lega. E' finita 3-1 per gli ...

Coppa di Lega : Lampard elimina Mou. City tris all'Oxford - Mahrez show : L'esito del terzo turno di Coppa di Lega apre ufficialmente la crisi in casa United. Il Derby County allenato da Frank Lampard sbanca l'Old Trafford ai calci di rigore, dopo il 2-2 al novantesimo. A ...

Coppa di Lega inglese - debacle Manchester United : è fuori - tris del City : Altra clamorosa debacle per il Manchester United, non decolla la stagione per Mourinho. Ad Old Trafford pesante ko in Coppa di Lega inglese, in tribuna il centrocampista Pogba, la rottura e la cessione sembra inevitabile, fa festa il Derby County che vince dopo i calci di rigore. United avanti con Mata dopo 3′, pareggio di Wilson al 59′, padroni di casa in 10, il portiere Romero si fa espellere. Marriott firma il sorpasso poi ...

Coppa di Lega inglese - debacle Manchester United : è fuori : Altra clamorosa debacle per il Manchester United, non decolla la stagione per Mourinho. Ad Old Trafford pesante ko in Coppa di Lega inglese, in tribuna il centrocampista Pogba, la rottura e la cessione sembra inevitabile, fa festa il Derby County che vince dopo i calci di rigore. United avanti con Mata dopo 3′, pareggio di Wilson al 59′, padroni di casa in 10, il portiere Romero si fa espellere. Marriott firma il sorpasso poi ...

Agnelli : "Sì alla Serie A all'estero - alla Superlega e alla terza Coppa europea" : Il presidente della Juventus, nonché dell'ECA, è intervenuto in occasione dell'apertura del terzo World Football Summit organizzato a Madrid.

WFS - Agnelli : "Serie A all'estero? Si può. Sì a Superlega e 3ª Coppa" : ... Minoliti: "Juve-Napoli, ancora loro" campionato all'estero - 'So che qui in Spagna il tema è caldo per l'idea di Javier Tebas, che ha lavorato benissimo in questi anni per far crescere nel mondo il ...

I premi Champions - tra la Coppa più ricca di sempre e il “rischio” Superlega all’orizzonte : L'incremento dei premi per le stagioni che andranno dal 2018 al 2021 è quasi del 50%: quale sarà il potenziale impatto. L'articolo I premi Champions, tra la coppa più ricca di sempre e il “rischio” Superlega all’orizzonte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A - il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia : Prima assemblea stagionale in vista per la Lega Serie A: si parlerà dei diritti esteri della Coppa Italia e della SuperCoppa L'articolo Lega Serie A, il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Crollo ponte - la Lega Pro si ferma : rinviata la Coppa Italia : ROMA - 'La Lega Pro, in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, ha deciso di fermarsi. Il presidente, Gabriele Gravina, ha ...

Lega Pro : niente Coppa Italia domenica per Genova : La Lega Pro si ferma: adesso è ufficiale. "In segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, il campionato ha deciso di fermarsi", ...

Trofei scomparsi : la Coppa di Lega italo-inglese : Negli anni Settanta i vincitori della Coppa Italia se la vedevano con gli inglesi. Così il Bologna saliva a Manchester e la Fiorentina ad Upton Park di Stefano Ravaglia Chissà se c’è un cimitero o direttamente un paradiso per i Trofei scomparsi. Nel 1999 si tenne l’ultima finale di Coppa delle Coppe, vinta dalla Lazio. Negli Settanta e Ottanta il torneo anglo-italiano, ripristinato poi nei Novanta con la Cremonese e ...

Il calcio inglese arriva su Dazn con la Coppa di Lega - : ... 3 per giornata, , tutte le partite di Serie B, LaLiga e Ligue 1, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup, oltre a un'ampia offerta multi-sport composta da sport americani,...