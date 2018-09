Coppa Davis 2019 | l’Italia pronta a tornare in campo per la qualificazione del World Group

Coppa Davis - Italia in India a febbraio nel World Group : Roma, 26 set., askanews, - Sarà l'India l'avversario dell'Italia nel turno di qualificazione del World Group, primo atto della Coppa Davis 2019 in programma venerdì primo e sabato 2 febbraio: gli ...

Coppa Davis 2019 : l’India ai raggi X. L’incognita erba ed un doppio competitivo : Sarà l’India l’avversaria dell’Italia nel turno di qualificazione del World Group di Coppa Davis. L’edizione 2019 è quella che porterà una vera e propria rivoluzione nella storica manifestazione per nazione, con il nuovo format che prevede una sede unica (una volta l’anno) in cui disputare la fase finale della rassegna (novembre) e una fase preliminare (a febbraio) in cui disputare i match qualificanti. Gli azzurri ...

Tabellone Coppa Davis 2019 - primo turno : tutti gli accoppiamenti. Il programma completo : Definito il Tabellone del turno di qualificazione alla fase finale della prossima edizione della Coppa Davis: dodici sfide che andranno in scena tra l’1 ed il 2 febbraio 2019 definiranno le Nazioni che andranno ad aggiungersi a Francia, Croazia, USA e Spagna, semifinaliste dell’edizione 2018, e Argentina e Gran Bretagna, che hanno ricevuto una wild card questa mattina. Il Belgio andrà in Brasile, mentre la Serbia giocherà in ...

Calendario Coppa Davis 2019 : le date del turno di qualificazione e della fase finale. Programma - orari e squadre partecipanti : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : la Francia sceglie di affrontare la Croazia sulla terra rossa : La notizia è stata lanciata dal sito iberico marca.com: la Francia, che aveva indicato in Lille la sede della finale di Coppa Davis contro la Croazia, ha ora deciso anche la superficie sulla quale si giocherà. A differenza dello scorso anno, quando i Galletti vinsero l’Insalatiera contro il Belgio sul cemento, quest’anno si giocherà sulla terra rossa. Dal 23 al 25 novembre, dunque, lo stadio Pierre-Mauroy, dotato di tetto, che verrà ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : la finale si terrà allo Stade Pierre Mauroy di Lilla - è la terza volta negli ultimi 5 anni : L’ultima finale della Coppa Davis così come l’abbiamo conosciuta, amata e vissuta si terrà allo Stade Pierre Mauroy. L’impianto di Lilla ospiterà dunque per la terza volta negli ultimi 5 anni l’ultimo atto dell’ultracentenaria manifestazione: la Francia vi ha ospitato la finale persa con la Svizzera nel 2014 e quella vinta con il Belgio nel 2017. Questa volta, l’avversaria degli uomini di Yannick Noah sarà la ...

Coppa Davis - Francia-Spagna – Noah non ha dubbi : “assenza Nadal? Avremmo battuto anche lui” : Noah sicuro della forza della sua Francia dopo la finale di Coppa Davis conquistata: il capitano transalpino certo del successo dei ‘Bleau’ anche con la presenza di Nadal fra le file della Spagna Due successi nei singolari del venerdì e la vittoria nel doppio di sabato hanno regalato alla Francia il pass per la finale di Coppa Davis. Una semifinale tutt’altro che combattuta, soprattutto per l’assenza nelle file ...

Coppa Davis 2018 : Francia e Croazia hanno rispettato il pronostico - ma due semifinali vinte in maniera diversa : Ancora Francia-Croazia. La rivincita del Mondiale di calcio ci sarà nella finale di Coppa Davis alla fine di novembre. Due semifinali vinte per 3-2, ma dall’andamento completamento diverso: i transalpini avevano già chiuso la contesa il sabato contro la Spagna, mentre i croati si sono trovati ad un passo dal subire una clamorosa rimonta contro gli Stati Uniti per poi essere salvati da Borna Coric. La Francia torna, dunque, nuovamente in ...