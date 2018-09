: Entro 48 ore deve essere presentato il Def, la cornice dei conti pubblici. Sul deficit 2019, Tria dice 1.6%, Conte… - marattin : Entro 48 ore deve essere presentato il Def, la cornice dei conti pubblici. Sul deficit 2019, Tria dice 1.6%, Conte… - Agenzia_Ansa : La #Francia finanzia la sua #manovra con il taglio delle #tasse e porta il deficit al 2,8%. @luigidimaio 'Anche n… - NotizieIN : Conte:deficit oltre 2%? Si saprà in CdM -

Ilsupererà il 2%? "Non do numeri sino a quando non delibereremo. Lo saprete domani dopo il CdM", dice il premiera Class Cnbc a New York. "Ci sono tutte le potenzialità per crescere: dobbiamo solo intervenire per liberare le risorse economiche per un piano infrastrutturale serio" aggiungeprecisando: "Quando parlo di infrastrutture parlo di quelle materiali e immateriali, creando un ambiente anche smart per la business community. Ad esempio la semplificazione burocratica sarà a costo zero".(Di mercoledì 26 settembre 2018)