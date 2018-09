Conte | Italia ha salvato migranti ma ora responsabilità condivisa

Conte all’Onu : “Sui migranti l’Italia è stata lasciata sola. Serve responsabilità condivisa” : L’Italia lasciata sola sui migranti quando invece servirebbe una “responsabilità condivisa“. E le accuse di sovranismo e populismo nonostante i concetti di “sovranità e popolo” siano Contenuti nell’articolo 1 della Costituzione“. Il premier Giuseppe Conte ha parlato all’Assemblea generale dell’Onu a New York. E ha affrontato quella che negli ultimi mesi è la principale emergenza affrontata ...

Onu/ Premier Conte : Italia salva le vite - ma sola : "Non considero accettabile politicamente, ma prima moralmente,un governo che non assicura a tutti una vita di equità e dignità". Così il Premier Conte all' Assemblea generale dell'Onu a New York. "Quando ci accusano di sovranismo e populismo amo ricordare che sovranità e popolo sono nella Costituzione Italiana". L'Italia "ha salvato migliaia di migranti, ma spesso da sola", e la gestione richiede una "responsabilità condivisa". Conte conferma ...

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue" - Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...

Migranti - Conte all'Onu : "L'Italia ha la coscienza a posto" : "5888mila sbarchi, decine di migliaia di persone salvate: l'Italia ha la coscienza a posto". Il premier Conte, a margine dell'incontro all'Onu, ha difeso così le posizioni del Paese sui temi di ...

Di Maio : 'Senza reddito di cittadinanza M5s non voterà Def. Conte : 'Manovra sarà equa - Italia ha diritto a crescita' : Il vicepremier pentastellato chiede anche un 'atto coraggioso anche sulle pensioni', quota 100 Fornero e risarcimento delle vittime dei crac bancari. Il premier da NY promette aiuti alle persone in ...

Aquarius - Conte vs Macron : “Dice che c’è una crisi tra Italia e Ue? Parli per la Francia - la sua opinione è sbagliata” : “Macron sostiene che l’Italia abbia problemi con l’Europa? Fortunatamente l’Europa è composta da 27 Stati e Macron parla per la Francia. Ha diritto a esprimere la sua opinione, ma si sbaglia”. A dirlo, da New York, dove è in corso l’Assemblea generale dell’Onu, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda dell’Aquarius. L'articolo Aquarius, Conte vs Macron: “Dice ...

Onu : Conte - confermo impegno Italia - orgoglioso nostro contributo missioni pace : ... Conte ha sottolineato, inoltre, l'importanza della formazione e della fase di addestramento per le quali l'Italia è presa come modello in tutto il mondo. Il presidente del Consiglio ha anche ...

Il premier Conte torna a Volturara Appula - festa nel paese natale : "Italia è in buone mani" : Il presidente del consiglio nel borgo tra Puglia e Molise dove è nato 54 anni fa per ricevere la cittadinanza onoraria. Pronta la risposta alle critiche di Berlusconi: "Lui ha avuti tanti lustri per governare, ora ci lasci l'opportunità di lavorare"

Conte risponde a Berlusconi : “L’Italia è in buone mani ci lasci lavorare” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte difende l'operato del governo dagli attacchi di Forza Italia: "Berlusconi stia tranquillo, l'Italia è un buone mani. Lui ha avuti tanti lustri per governare, ora ci lasci l'opportunità di lavorare".Continua a leggere

Softball - Super6 2018 : l’Italia si deve acContentare della medaglia d’argento senza giocare : A causa della pioggia caduta imperterrita su Hoofddorp e di un’organizzazione tutt’altro che impeccabile, l’Italia deve rinunciare alla possibilità di giocarsi l’oro nel Super6 2018 di Softball. La finale in programma alle 18:00, infatti, non si disputerà. A nulla è valsa l’attesa di un’ora nella speranza di un miglioramento climatico. Davvero un peccato, vista la condizione delle azzurre negli ultimi ...

Tutti in Italia. A Salisburgo Conte si piega alla proposta Merkel-Juncker : chi non accoglie i migranti - paga : Chi non accoglie i migranti, paga. Un principio che i partner europei hanno sempre cercato di infilare nelle discussioni con l'Italia. Finora non era passato, ieri sera invece a Salisburgo il premier Giuseppe Conte lo ha accettato. L'approccio italiano cambia e non è roba da poco: offre una via d'uscita ai tanti che non ne vogliono sapere di accogliere i migranti, non si vogliono caricare addosso i 'casi Diciotti' scatenati da Matteo ...

Migranti - Conte : “soldi dai Paesi che non accolgono”/ Salisburgo - proposta Italia : ma il vertice Ue è un flop : Salisburgo, vertice UE sui Migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Salisburgo - vertice UE sui migranti : le 4 richieste dell’Italia/ Ultime notizie - premier Conte in missione : Salisburgo, al via questa sera il vertice UE sui migranti: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti del Bel Paese(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:13:00 GMT)