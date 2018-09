Conte all’Onu | “Sui migranti l’Italia è stata lasciata sola Serve responsabilità

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 settembre 2018) L’Italiasuiquando invece servirebbe una “condivisa“. E le accuse di sovranismo e populismo nonostante i concetti di “sovranità e popolo” sianonuti nell’articolo 1 della Costituzione“. Il premier Giuseppeha parlato all’Assemblea generale dell’Onu a New York. E ha affrontato quella che negli ultimi mesi è la principale emergenza affrontata dal governo M5s-Lega: quella legata agli sbarchi. “Da anniè impegnata in operazioni di soccorso e salvataggio nel Mar Mediterraneo ed ha sottratto così alla morte decine di migliaia di persone, spesso da, come è stato più volte riconosciuto dalle stesse istituzioni europee allorché hanno affermato cheaveva ‘salvato l’onore dell’Europa‘”, ha detto il presidente del consiglio. “I fenomeni ...