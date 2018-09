Conte all' Onu | L' Italia da sola ha salvato tante vite umane

Conte all'Assemblea dell'Onu : 'Sui migranti l'Italia è stata lasciata sola. Serve condividere le responsabilità' : Quanto alla politica economica del governo Legaa-Cinque Stelle, il premier ha affermato: 'Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un'azione di governo che non si ...

Roma - la curva Contesta Pallotta : cori d'insulti : Dopo Bologna, ancora cori dei tifosi della Roma contro James Pallotta. Prima della partita contro il Frosinone, la curva Sud, il settore più caldo del tifo giallorosso, ha rivolto cori d'insulti ...

Roma - l'Olimpico Contesta Pallotta e fischia la squadra : Lo stadio Olimpico contesta il presidente James Pallotta a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Frosinone . Cori d'insulto verso il numero uno giallorossoaccusato di aver dato il ...

Roma : Curva Sud Contesta Pallotta : ANSA, - Roma, 26 SET - Un coro d'insulti ripetuto varie volte nei confronti del presidente James Pallotta, "pezzo di m...", dalla Curva sud ha accolto la lettura delle formazioni prima di Roma-...

Conte all’Onu : “Sui migranti l’Italia è stata lasciata sola. Serve responsabilità condivisa” : L’Italia lasciata sola sui migranti quando invece servirebbe una “responsabilità condivisa“. E le accuse di sovranismo e populismo nonostante i concetti di “sovranità e popolo” siano Contenuti nell’articolo 1 della Costituzione“. Il premier Giuseppe Conte ha parlato all’Assemblea generale dell’Onu a New York. E ha affrontato quella che negli ultimi mesi è la principale emergenza affrontata ...

Palla a Conte : Salvini lascia al premier la trattativa con Berlino sui respingimenti : Palla a Giuseppe Conte. Matteo Salvini lascia al premier la trattativa con la Germania sui cosiddetti movimenti secondari di migranti. Vale a dire l'accordo, fortemente richiesto dal ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, affinché il governo di Roma si riprenda i migranti che sono 'sfuggiti' in Germania dopo essere stati registrati in Italia. Sarà Conte a trattare direttamente con Angela Merkel su una questione che Seehofer ...

Conte e Moavero all'Onu per reagire all'offensiva di Macron sulla Libia : Rompere l'assedio francese. sulla Libia e, in stretto collegamento, sui migranti. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia prova a tenere il punto sul Mediterraneo, cercando il supporto americano sulla Conferenza di novembre e provando a incrinare l'asse di ferro consolidatosi a New York tra Francia ed Egitto. La partita si gioca nei corridoi, negli incontri bilaterali, nello sviluppo di quella "diplomazia sotterranea" che incide ...

Pallavolo - Mondiale 2018 : Rai 2 si prende le Final Six (tranne la partita in Contemporanea con Pechino Express) : Mondiale 2018 di Pallavolo Il PalaAlpitour di Torino accoglie la fase Finale dei Mondiale 2018 di Pallavolo maschile. Scatta la tre giorni di Final Six, in programma dal 26 al 28 settembre, con l’Italia di Gianlorenzo Blengini impegnata nel doppio confronto con Serbia e Polonia. Pallavolo, Mondiale 2018: la programmazione tv delle Final Six Rai 2 diventa sempre più il canale dei Mondiali di Pallavolo. La rete diretta da Andrea Fabiano, in ...

MIGRANTI AQUARIUS - SALVINI A MACRON "NON ACCETTIAMO LEZIONI DALLA FRANCIA"/ Ultime notizie - Conte punge Eliseo : AQUARIUS 2 verso Marsiglia con 58 MIGRANTI: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:12:00 GMT)

Moavero alla Bachelet : 'Sui profughi rilievi infondati'. Oggi Conte all'Onu : Il ministro degli Esteri, a New York, replica alle accuse fatte dell'Alto commissario alle Nazioni Unite sui migranti: 'Nessuna inadempienza sui diritti umani. Venga riconosciuto l'impegno nei ...

Ascolti TV | Martedì 25 settembre 2018. Temptation Island Vip cresce (22.21%) e batte Una Pallottola nel Cuore (16.53%). STEP deve acContentarsi del 6.6%. A mezzogiorno : Isoardi 12.37% - Magalli 7.46-9.74% - Augias 6.92% - Palombelli 17.27% : Simona Ventura Nella serata di ieri, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 3.831.000 spettatori pari al 16.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.53 – la seconda puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.992.000 spettatori pari al 22.21% di share (Temptation Island Buonanotte della durata di 3 minuti: 1.231.000 – 20.83%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.53 – ...

Ascolti TV | Martedì 25 settembre 2018. Temptation Island Vip cresce (22.21%) e batte Una Pallottola nel Cuore (16.53%). STEP deve acContentarsi del 6.6% : Simona Ventura Nella serata di ieri, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 3.831.000 spettatori pari al 16.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.53 – la seconda puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.992.000 spettatori pari al 22.21% di share (Temptation Island Buonanotte della durata di 3 minuti: 1.231.000 – 20.83%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.53 – ...

Migranti - Conte all'Onu : "L'Italia ha la coscienza a posto" : "5888mila sbarchi, decine di migliaia di persone salvate: l'Italia ha la coscienza a posto". Il premier Conte, a margine dell'incontro all'Onu, ha difeso così le posizioni del Paese sui temi di ...

L’Inter vince - ma le lacune restano : Spalletti non può e non deve acContentarsi! : L’Inter vince ma il tecnico Luciano Spalletti può sorridere sino ad un certo punto, le lacune mostrate dai nerazzurri restano eccome L’Inter vince ancora, pur senza convincere sino in fondo. Dopo gli acuti contro Tottenham e Sampdoria, i nerazzurri quest’oggi hanno avuto la meglio per 2-1 della Fiorentina, di fronte al solito San Siro gremito. La squadra di Luciano Spalletti è opportunista, questo bisogna riconoscerlo, ma ...