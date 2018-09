Conte | Al Sisi assicura verità e giustizia per Regeni

adnkronos

(Di mercoledì 26 settembre 2018) "Con Aloggi è stata la prima occasione di incontro in cui ho riassunto la posizione italiana, già anticipata da alcuni miei ministri in visita al Cairo. Ad Alho chiesto per Giulio...