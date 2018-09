Contano più gli Stati Uniti o l' inflazione?

Gli sportivi più amati si rac Contano in un libro : La vita sportiva e non, di tennisti, calciatori e piloti che ci hanno fatto sognare con le loro imprese

Apocalisse Atene. Le 10 immagini che racContano l'incendio più violento degli ultimi decenni : Il colore più ricorrente è il rosso, quello delle fiamme. Che diventa arancione, in una bellezza drammatica, quando una nuvola opprime la bellezza del Partenone. Atene brucia, Rafina è in ginocchio, Mati non esiste più, è ridotta in cenere, dicono i testimoni. Il bilancio è parziale: 60 morti, oltre 500 feriti, migliaia di disperi. Servirà del tempo per quantificare i danni dell'incendio ...