Consulta boccia indennità nel Jobs Act

Secondo la Corte, la previsione di un'crescente in ragione della sola anzianità di servizio" è contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza. Neppure le modifiche del Decreto Dignità ovviano il problema. Di Maio: "Inizia smantellamento della riformaLa Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo un articolo delAct sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti,nella parte non modificata dal Decreto Dignità, che determina in modo rigido l'per il lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare,scrive la Corte, la previsione di un'crescente in ragione della sola anzianità di servizio,è contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro.(Di mercoledì 26 settembre 2018)