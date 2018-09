Consalvi ds Città di Valmontone | «Obiettivi chiari per le nostre squadre giovanili»

romadailynews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Roma – C’è un nuovo direttore sportivo del settore giovanile neldi. Il club del presidente Massimiliano Bellotti ha affidato questo delicato compito a Giuseppe, già allenatore del gruppo Allievi nella passata stagione e tra l’altro tuttora tecnico dell’Under 17 provinciale (ex Allievi fascia A). «Ci conosciamo da tempo con Massimiliano, siamo coetanei e praticamente siamo cresciuti assieme – dice, ex di Vis Artena e Almas da giocatore dilettante di buon livello – L’idea di affidarmi questo ruolo è stata la sua: ho accettato con entusiasmo e mi sono buttato in questa avventura, la prima di questo tipo per me». Da giugnosi è messo al lavoro per la costruzione delle varieagonistiche del club lepino. «Siamo molto soddisfatti dei gruppi che siamo riusciti a mettere in piedi. Abbiamonumerose e di buona qualità, ma tutto ...