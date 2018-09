John Isner e le prime parole da papà : “Consigli da Federer e Djokovic - quanta stima per Serena e Azarenka” : John Isner, neo papà, ha chiesto aiuto a Roger Federer e Novak Djokovic per conciliare paternità e carriera: il tennista americano ha inoltre applaudito i ritorni da mamme di Azarenka e Serena Pochi giorni fa John Isner è diventato papà. Il tennista americano e la moglie hanno annunciato, via social, la nascita della loro prima figlia. Isner ha partecipato alla Laver Cup, ma ha deciso di saltare Pechino e Shanghai per dedicarsi al ...

Decreto dignità - Serracchiani Contro Di Maio : “Renzi assassino politico? Le parole sono pallottole - si vergogni” : Debora Serracchiani, durante il question time in aula, attacca il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: “Lei sappia che abbiamo cinque modi diversi per fare un’assunzione complicata a tal punto che forse non si fa più. Ministro non sia sufficiente nel suo difficilissimo lavoro. E provi a pesare le parole. Io le chiedo di vergognarsi delle frasi che ha detto ieri indirizzandole a persone che, le piaccia o no, sono avversari politici ma ...

Linea Verde - esibizione sConcertante in diretta e Daniela Ferolla senza parole : cosa le ha fatto il 'maestro' : Lo sguardo tra lo stupito e il terrorizzato di Daniela Ferolla ha fatto il giro dei social. Tutto 'merito' del conte Niccolò Calvi di Bergolo , raggiunto dalla ex Miss Italia oggi conduttrice di Linea ...

Con le parole degli altri : “Non ho mai pensato di essere tagliato per un lavoro normale. Una mattina a scuola, guardando fuori dalla finestra, mi venne in mente che sarei potuto diventare uno scrittore”. Hanif Kureishi sarà al festival di Internazionale. Leggi

"Lupi - orsi e uomini nelle parole e nelle immagini di Dino Buzzati". Venerdì 28 settembre - Conferenza in Biblioteca civica di Belluno : ... da un lato, per inserire, nel contesto ambientale di grande attualità per la provincia di Belluno dato del ritorno dei grandi predatori, racconti e immagini su lupi e orsi confrontati nel mondo ...

Salvatore Di Carlo ha Lasciato Teresa Cilia! Le SConvolgenti Parole! : Incredibile! In questi giorni si rincorrevano insistenti le voci secondo le quali Teresa Cilia e Salvatore di Carlo si fossero lasciati. A distanza di poche ore dalla presunta notizia, è giunta la conferma dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne! Le Sconvolgenti Parole! Dopo una lunga attesa, i fans di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno potuto apprendere la verità. In questi giorni sul web circolava ...

Udinese-Lazio - le parole di Simone Inzaghi in Conferenza LIVE : LIVE 14:55 25 set Sul derby con la Roma E' una partita a sé, questo lo sanno tutti. Detto questo, adesso c'è l'Udinese e noi bisogna pensare solo a quello. Anche perché loro sono una bella squadra, ...

I numeri Con cui Draghi ha spiegato perché le troppe parole del governo hanno fatto danni : Prestiti alle piccole e medie imprese più cari di 20 punti base, costi cresciuti di almeno 64 punti base per le emissioni obbligazionarie delle grandi società, credito al consumo delle famiglie ...

Ibrahimovic senza parole! La bimba emoziona Zlatan Con un inno da brividi : “MVP del match” [VIDEO] : Ibrahimovic incantato dalla bravura della giovane cantante Malea Emma: sorrisi ed emozioni allo Stubhub Center Emozioni fortissime ieri allo Stubhub Center di Los Angeles durante la partita tra Galaxy e Seattle Sounders. I padroni di casa hanno ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive, ma a colpire in particolar modo è stata la performance della piccola Malea Emma, di soli 7 anni, che è riuscita ad incantare anche Zlatan ...

Di Maio parole di fuoco Contro Renzi : “Assassino politico - altro che statista” : Un Di Maio di fuoco contro il Jobs Act e chi lo ha fatto; Matteo Renzi “Sia dannato il giorno in cui venne fatto il jobs act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, al termine dell’incontro all’Ilva di Genova Cornigliano per la verifica e l’aggiornamento dell’Accordo di programma. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico si riferisce alla riforma degli ...

Venditti festeggia all'Arena i 40 anni di "Sotto il segno dei pesci" Con De Gregori e Meta - tra grandi successi e tante parole : Tre ore e venti di concerto, tra canzoni e tante, tante parole. E' così che Antonello Venditti ha voluto celebrare i quarant'anni di "Sotto il segno di pesci", con un live all'Arena di Verona nel ...

BerlusConi : "Da Salvini parole inaccettabili - un disastro alzare il deficit" : 'Trattano il ministero dell'Economia come un bancomat da cui prendere i denari di cui hanno bisogno per finanziale le loro promesse elettorali. Poiché questi soldi non ci sono, l'unico modo per ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia 2-3 - le parole degli azzurri. Anzani e Mazzone : “Partita durissima - dispiaciuti per la sConfitta” : L’Italia ha lottato contro la Russia ma è stata sconfitta al tie-break in un match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Sconfitta incolore per gli azzurri che si sono già garantiti la qualificazione alla terza fase della rassegna iridata col primo posto nel girone. Resta comunque un po’ di amaro in bocca come traspare dalle dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. SIMONE Anzani: “È stata una ...

"Le parole non siano pietre" : Il 6 ottobre sarà rilanciata la Carta d'Assisi Contro l'odio mediatico : Le parole non siano pietre. Non è uno slogan astratto ma il proposito che si porranno i giornalisti che, il 6 ottobre firmeranno, ad Assisi, il Manifesto contro i muri mediatici. L'iniziativa, organizzata dal Sacro convento di Assisi, è stata lanciata oggi, 22 settembre, nel corso di un convegno sulle fake news al quale hanno partecipato Beppe Giulietti, Nello Scavo e don Antonio Rizzolo. Molti gli studenti presenti all'evento "Un ...