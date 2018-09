Colpo di scena | torna il caldo

Colpo di scena al reality : nasce un amore lesbo tra corteggiatrici donna : 'Vieni a casa con me, ti amo' . Le si è inginocchiata davanti e le ha confessato tutto il suo amore lesbo tra le lacrime. Un Colpo di scena che i telespettatori della versione in sasla vietnamita del ...

Ida e Riccardo di Uomini e Donne? Azzerate tutto : l’ultimo - incredibile - Colpo di scena : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, Azzerate tutto . Nella nuova puntata del trono over, che dobbiamo ancora vedere in tv, il pubblico assisterà a un altro, l’ennesimo, colpo di scena nella coppia che quest’estate ha partecipato anche a Temptation Island Vip. Dal reality condotto da Filippo Bisciglia erano usciti uniti. Più innamorati di prima e soprat tutto più sicuri di portare avanti il loro rapporto. Riccardo ...

Colpo di scena al 'Grande Fratello Vip' - il programma parte in anticipo : tutte le info : Al via domenica 23 settembre l'ingresso di alcuni concorrenti nlla 'Caverna' e l'inizio della diretta su Mediaset Extra

Colpo di scena Ibrahimovic - lo svedese pronto a lasciare i Galaxy : ecco la sua prossima destinazione : L’attaccante svedese ha ricevuto una proposta del Malmö, club con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico prima di trasferirsi all’Ajax L’avventura di Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy potrebbe essere arrivata al capolinea, a maggior ragione se la squadra californiana non dovesse qualificarsi per i playoff. iAFP/LaPresse La formazione dell’ex United è attardata adesso di sei punti dalla zona ...

Colpo di scena agli Emmy Awards - commozione e applausi a scena aperta per Glen Weiss. Ecco come è diventato protagonista della serata : Il produttore degli Oscar Glen Weiss, premiato con un Emmy proprio per la sua produzione, al termine del suo discorso di ringraziamento ha sbalordito il pubblico con la sua dichiarazione rivolta alla fidanzata, presente in sala. Dopo aver rivolto un pensiero alla madre defunta, ha iniziato il suo discorso alla futura moglie: “Non voglio che tu sia la mia fidanzata, voglio che tu sia mia moglie” boato in sala, applausi e lacrime. Il ...