Meteo : a breve Ciclone simil-tropicale Zorbas nel Mediterraneo - allerta massima in Grecia : Confermato il ciclone tropicale (TLC) Zorbas nel Mediterraneo. Colpirà la Grecia. Meteo / Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita negli ultimi giorni ed ormai ci siamo : tra stasera e domani...

Allerta Meteo - countdown per il Ciclone mediterraneo in formazione nelle prossime ore sul mar Jonio : gli ultimi aggiornamenti : Allerta Meteo – I dati si fanno sempre più credibili in riferimento al Ciclone Mediterraneo che sta per nascere sul Mare Libico orientale poi in espansione e approfondimento verso lo Jonio meridionale e i settori ellenici. L’innesco del minimo è atteso intorno alla mezzanotte prossima a largo delle coste nordorientali libiche. Via via esso si approfondirà, ricevendo energia dal mare caldo, e si dirigerà verso Nord, muovendosi ...

Meteo : sull’Italia è in agguato un Medicane - un potente Ciclone mediterraneo : Dopo un giovedì all'insegna del ritorno del sole e del rialzo delle temperature, sull'Italia potrebbe abbattersi un Medicane, un piccolo ma intenso ciclone mediterraneo che si va formando sul mar Ionio e da venerdì potrebbe colpire il sud e in particolare Sicilia, Calabria, Basilicata e Salento.Continua a leggere

Ciclone mediterraneo sullo Ionio nel weekend? : I modelli matematici si allineano sulla formazione di un potente “Medicane” tra Libia e Grecia tra Venerdì e Sabato. l nome di questo fenomeno è derivato dalla contrazione di ” Mediterranean ” e ” Hurricane “, ed è solitamente attribuito ai fenomeni subtropicali che si sviluppano occasionalmente nel mediterraneo. La traiettoria e l’intensità restano da perfezionare. Difficile l’interessamento nelle ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Ciclone mediterraneo in formazione sul mar Jonio : Sicilia ad alto rischio secondo ECMWF : Allerta Meteo – Qualcuno blatera di “falsi allarmi” rispetto al secondo Ciclone che si formerà nel Mediterraneo meridionale tra 40/48 ore circa. Ebbene, vogliamo ribadire che l’evento in formazione in quel tratto di mare ha tutte le caratteristiche o numeri per poter aspirare (di aspirazione abbiamo parlato) a essere classificato Uragano categoria 1 e che riteniamo giustificata l’Allerta, così come lo era la scorsa settimana ...

Allerta Meteo - allarme sul mar Jonio per il 2° Ciclone mediterraneo nel giro di una settimana : gli ultimi aggiornamenti : Allerta Meteo – Appena agli inizi dell’autunno e già il Mediterrano è terreno di cicloni imponenti. Solo la scora settimana un circoscritto, ma insidioso ciclone ha interessato il medio e basso Tirreno, portando fino a oltre 100 mm di piogge sull’Est della Sardegna, diffusi nubifragi tra Sicilia e Tunisia, molti temporali disseminati sul Centro Sud Italia e vento forte in mare. Il ciclone che si prospetta tra venerdì e sabato prossimi ...

Ciclone mediterraneo - alluvione lampo in Tunisia : almeno 5 morti : Piogge torrenziali e alluvioni hanno colpito il nordovest della Tunisia nel fine settimana: almeno cinque persone sono morte, tra cui un ragazzo di 12 anni, e migliaia di abitazioni sono state danneggiate. L’agenzia di stampa Tap riferisce di almeno 12 distretti del governatorato di Nabeul investiti fa forti precipitazioni e inondazioni. Il portavoce del protezione civile locale ha confermato che tra le vittime vi è anche un 12enne, ...

Ciclone mediterraneo - alluvione lampo in Tunisia : 200 mm di pioggia in poche ore - 3 morti : Piogge torrenziali hanno investito ieri diverse regioni della Tunisia, in particolare nella penisola di Capo Bon: le inondazioni hanno provocato la morte di 3 persone nella città di Nabeul. In poche ore si sono registrati oltre 200 mm di pioggia, che hanno gravemente danneggiato i raccolti, secondo quanto riferito dalle autorità tunisine. Il capo del governo ha promesso aiuti ai cittadini e agli agricoltori colpiti dalla “catastrofe ...

Allerta Meteo - Ciclone mediterraneo ancora in forza oggi al Centro/sud ma entro domani esaurirà l’energia : Allerta Meteo – Ultima giornata di vigore del Ciclone Mediterraneo in azione da due giorni sul medio e basso Tirreno. Fortunatamente, come pure anticipato da queste pagine, il grosso delle precipitazioni da esso prodotte è stato riversato in mare. Pur tuttavia, diverse aree del Nuorese Centro orientale, ma anche dell’Ogliastra, hanno ricevuto accumuli sui 60/80 mm e, fino alle 24.00 di oggi, ne sono attesi altri 30/40 o anche oltre ...