Ciclismo – Ullrich nei guai | denuncia per aggressione in aeroporto! E adesso la

Ciclismo - Ullrich ancora nei guai : indagato per aggressione in aeroporto : TORINO - ancora problemi per l'ex campione di Ciclismo Jan Ullrich , di nuovo sotto inchiesta con l'accusa di aggressione. Un portavoce della polizia ha confermato all'agenzia SID, una controllata ...

Ciclismo - Lance Armstrong vola in Germania per incoraggiare Jan Ullrich : Nemici-amici. Lance Armstrong e Jan Ullrich, da rivali in carriera a un grande rapporto post-ritiro. Culminato con il viaggio in Germania dell'ex ciclista statunitense per trovare il tedesco, ...

Ciclismo - Lance Armstrong : “Farò di tutto per aiutare Ullrich. Pantani? Non merita di essere infangato” : Circa una settimana fa, una notizia shock ha riguardato Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Ullrich è stato arrestato, infatti, a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. L’ex atleta teutonico, rientrato in patria dove si era già reso protagonista di un atto di violenza, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica vista la sua dipendenza da ...

Ciclismo - niente libertà per Jan Ullrich : l’ex corridore ricoverato in un ospedale psichiatrico : Dopo aver trascorso la notte in cella per aver tentato di strangolare un’escort in un hotel di lusso a Francoforte, Ullrich è stato rilasciato e ricoverato in un ospedale psichiatrico I guai non sono finiti per Jan Ullrich, protagonista di un brutto episodio che continua ad avere conseguenze negative. L’ex ciclista tedesco, dopo essere stato arrestato per aver tentato di strangolare un’escort in un hotel di lusso a ...

Ciclismo - Ullrich ricoverato in ospedale per un attacco di panico : Il 44enne tedesco è accusato di tentato omicidio per aver provato a strangolare una squillo nella propria camera d'albergo

Ciclismo – Tentato strangolamento ad una escort : Ullrich arrestato e rilasciato a Francoforte : Ullrich tenta di strangolare una escort: il punto sull’arresto dell’ex ciclista tedesco Guai seri per Jan Ullrich: di poche ore fa la notizia di un suo arresto. Oggi, l’ex ciclista tedesco, vincitore del Tour de France ’97, è accusato di aver aggredito e di aver Tentato di strangolare un’escort in un hotel di lusso a Francoforte. Ullrich, dopo aver passato la notte con la donna, l’avrebbe colpita per ...

Jan Ullrich - arrestato in Germania l'ex campione di Ciclismo : stava strangolando una prostituta : È finito in grossi guai l'ex ciclista Jan Ullrich , arrestato a Francoforte con l'accusa di lesioni gravi e pericolose nei confronti di una prostituta. Ullrich era rientrato in Germania da Moiorca per ...

Ciclismo - arrestato per abusi l'ex ciclista Jan Ullrich : E' stato arrestato a Francoforte Jan Ullrich, l'ex ciclista tedesco è accusato di lesioni gravi e pericolose nei confronti di una prostituta.Prosegue il periodo no per Jan Ullrich. Dopo l'arresto venerdi scorso a Palma di Maiorca per aver aggredito l"attore e regista tedesco Til Schweiger, l'ex ciclista ci ricasca ancora. Secondo quanto raccolto dalla Bild on line, Ullrich è stato di nuovo arrestato a Francoforte mentre si trovava in un hotel ...

Ciclismo - ancora guai per Ullrich : arrestato per aggressione a una escort : ROMA - Jan Ullrich finisce di nuovo nei guai. Secondo i media tedeschi, l'ex corridore è stato arrestato all'alba in un hotel di lusso a Francoforte dopo aver aggredito e ferito una escort. Il ...

Ciclismo - Jan Ullrich arrestato a Francoforte per aver abusato di una prostituta : Altra notizia shock riguardante Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Secondo quanto riportata dalla Bild online Ullrich è stato arrestato a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. Ullrich era rientrato in patria da Maiorca, dove era già stato arrestato venerdì scorso per aver aggredito l’attore Til Schweiger, con l’intenzione di intraprendere un percorso ...

Ciclismo - Ullrich racconta la crisi : 'Ho fatto cose di cui mi pento' : Pochi giorni fa l' arresto a Maiorca , episodio causato dalla violazione di domicilio ai danni del vicino-regista Til Schweiger come riportato dalla Bild . Lo stesso quotidiano tedesco ha quindi ...

Ciclismo - Ullrich : 'Ho fatto e preso cose di cui mi pento' : 'Per amore dei miei figli ora sono in terapia. La separazione da Sara e la distanza dai miei figli, che non vedo da Natale e con i quali non ho quasi potuto parlare, mi hanno portare a fare e prendere ...

