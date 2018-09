Ciclismo su strada | Mondiali 2019 | via la cronometro a squadre | arriva la staffetta mista

DIRETTA / Mondiali Ciclismo 2018 cronometro streaming video Rai : in strada - via alle partenze! : DIRETTA Mondiali ciclismo 2018: cronometro individuale elite info streaming video e tv. Tom Dumoulin difende da grande favorito il titolo iridato che ha vinto lo scorso anno in Norvegia(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:51:00 GMT)

Mondiali di Ciclismo : ecco i nomi degli otto azzurri del ct Cassani per la prova su strada - non c'è Fabio Aru : Il commissario tecnico della Nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani, alla vigilia del raduno a Torbole, ufficializza gli otto per i Mondali di Innsbruck, prova in linea di domenica 30 settembre.

Ciclismo - Gianni Moscon pronto a ritornare in strada dopo la squalifica : “Non me ne frega di quello che dicono. Voglio gareggiare senza paura” : Termina oggi il periodo di squalifica lungo cinque settimane di Gianni Moscon, a causa della condotta irresponsabile nei confronti del francese Elie Gesbert al Tour de France. Il 24enne del Team Sky tornerà in azione questo fine settimana, sabato 15 settembre in occasione della Coppa Agostoni e il giorno seguente alla Coppa Bernocchi. Due appuntamenti importanti per prepararsi al meglio in vista del Mondiale a Innsbruck. Il campione italiano ...

Ciclismo - Europei : Trentin d'oro nella prova su strada maschile : L'azzurro ha battuto allo sprint l'olandese Van der Poel e il belga Van Aert. Quinto l'altro azzurro Cimolai

Europei Ciclismo - Trentin d'oro nella corsa su strada - vittoria in volata : Grazie a un sapiente gioco di squadra italiano Matteo Trentin ha vinto la medaglia d'oro della prova su strada agli Europei di Ciclismo a Glasgow: l'azzurro, reduce da una stagione travagliata, si è ...

Europei Ciclismo su strada 2018 – Il cielo di Glasgow si tinge di azzurro : Matteo Trentin è campione d’Europa! : Gli Europei di ciclismo su strada di Glasgow 2018 hanno il loro vincitore: Matteo Trentin si consacra campione europeo in Scozia Matteo Trentin trionfa agli Europei di ciclismo su strada 2018. È lui il ciclista che arriva per primo sul traguardo di Glasgow, consacrandosi campione europeo. Dopo un inizio di stagione difficile, tra cadute ed infortuni, per Trentin sono arrivate le vittorie di tappa al Giro d’Italia ed al Tour de ...

Ciclismo - come sta Vincenzo Nibali? Parla il medico : “Ha fatto giretti in bici - la strada della Vuelta è percorribile” : Vincenzo Nibali prosegue nell’attività di recupero dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Lo Squalo, che pochi giorni fa era già tornato sui rulli con l’obiettivo di essere al via della Vuelta di Spagna, ieri si è recato nello studio del dottor Carlo Guardascione che gli ha tolto i quattro punti di sutura, segno dell’intervento chirurgico della scorsa settimana. Prime sensazioni positive per il siciliano come ha ...

Europei di Ciclismo : Marta Bastianelli vince l'oro nella prova su strada : ... nella squadra schierata oggi c'erano anche il bronzo olimpico Longo Borghini, la due volte iridata su strada Bronzini, la tre volte campionessa italiana Cecchini e la fresca campionessa del mondo , ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali più forte del dolore : lo Squalo è già tornato ad allenarsi in strada : la FOTO : Il corridore della Bahrain-Merida è stato incrociato da un fan mentre si allenava sulle strade della sua Sicilia, Nibali corre veloce verso il rientro Vincenzo Nibali non perde tempo, il corridore della Bahrain-Merida è infatti già tornato in strada dopo l’operazione di qualche giorno fa, resasi necessaria per ridurre la frattura alla decima vertebra rimediata al Tour de France. Primi allenamenti per lo Squalo in vista di Vuelta e ...

