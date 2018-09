Ciclismo | Mondiali 2018 | Rohan Dennis dominante | l’australiano è campione del mondo a

DIRETTA / Mondiali Ciclismo 2018 cronometro : vincitore Rohan Dennis su Dumoulin e Campenaerts : DIRETTA Mondiali ciclismo 2018: cronometro individuale elite info streaming video e tv. Rohan Dennis vince il titolo iridato davanti a Dumoulin e Campenaerts(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:43:00 GMT)

Mondiali Ciclismo 2018 – Trionfo Rohan Dennis - l’australiano spodesta Dumoulin nella cronometro di Innsbruck : Rohan Dennis si prende la corona di campione del mondo a cronometro: Dumoulin amareggiato al traguardo per il secondo posto ad Innsbruck Finalmente i big del Ciclismo sono tornati in sella alle loro bici per la prima importante prova dei Mondiali di Innsbruck 2018. A sfidarsi sono stati gli uomini elite nella prova a cronometro individuale. Occhi puntatissimi su Dennis e Dumoulin, i principali favoriti alla vittoria. Giornata amara per il ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : tutti contro Remco Evenepoel tra gli juniores - il ‘piccolo Merckx’ che ha già incantato nella cronometro : Domani, giovedì 27 settembre, si svolgerà la prova in linea maschile juniores valevole per i Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Il percorso, 132.4 km da Kufstein ad Innsbruck, si rivela veramente impegnativo, ricco di saliscendi: l’unico tratto in cui i corridori possono tirare il fiato pare quello comprendente il 40° e il 60° chilometro dal via, prima di affrontare in sequenza il muro di Gnadenwald da un versante inedito (2,5 km oltre ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea breve ma molto impegnativa delle juniores. Difendere il titolo si rivela arduo per l’Italia : A partire dalla mattinata di giovedì 27 luglio iniziano le prove in linea ai Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Le prime a scendere in strada saranno le atlete juniores in campo femminile con una corsa breve ma intensa, con ben 975 m di dislivello da Alpbachtal Seenland al solito traguardo di Innsbruck, per un totale di 71.7 km. A rendere il tracciato così impegnativo la salita di Gnadenwald dopo 25 km prettamente pianeggianti, lunga 2,6 km ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : gli outsider. L’Italia sogna con Gianni Moscon. Thibaut Pinot ed Enric Mas fanno paura : Domenica i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) si chiuderanno in grande stile con la durissima corsa dei professionisti. I migliori corridori del mondo dovranno superare oltre 4500 metri di dislivello nei 258,5 km da Kufstein a Innsbruck per conquistare il titolo iridato. Un’edizione che vedrà protagonisti gli scalatori e visto il percorso, ci potrebbero essere anche della sorprese. Andiamo quindi a scoprire i possibili outsider di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 - Gianni Moscon : “Nibali resta il leader - ma io sono pronto a vincere. Tutti dovranno fare i conti con l’Italia” : L’Italia sogna l’impresa di Gianni Moscon ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). Il 24enne trentino sarà il jolly della squadra azzurra e se capiterà l’occasione giusta avrà carta bianca per fare la sua corsa e proverà a sorprendere gli avversari. Dopo le vittorie alla Coppa Agostoni e al Giro della Toscana, Moscon si presenterà al via di questa rassegna iridata al top della forma e con una grande motivazione. In un’intervista ...

Ciclismo - Mondiali 2018 - Alessandro De Marchi : “Non saremo favoriti - ma potrebbe essere un vantaggio. Giusto dare fiducia a Nibali” : Oggi alle 14.11 Alessandro De Marchi lascerà la pedana di Rattenberg per iniziare la suo cronometro ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Il 32enne friulano sarà l’unico azzurro a partecipare sia alla cronometro che alla prova in linea ed è pronto ad essere protagonista. Il Rosso di Buja è tornato al successo alla Vuelta a España dopo un digiuno di tre anni e ora vuole chiudere in bellezza questa stagione. In una lunga intervista a ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro maschile. Dumoulin e Dennis si giocano l’oro - De Marchi e Felline per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo una spettacolare sfida contro il tempo su un impegnativo percorso di 52,5 km da Rattenberg a Innsbruck, cateterizzato dalla dura salita di Gnadenwald (4,9 km al 7,1%), che potrà risultare determinante per decretare il nuovo campione. L’atteso duello per l’oro è tra l’olandese Tom Dumoulin, che cercherà di difendere il ...

Mondiali di Ciclismo : Tom Dumoulin contro Rohan Dennis nella prova a cronometro : La prima parte dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck, quella dedicata alle prove a cronometro, si avvia alla conclusione. Mercoledì 26 settembre il programma delle gare contro il tempo si chiude con i professionisti, impegnati su una distanza di 52.5 km. Il campione in carica Tom Dumoulin si presenta come il principale favorito, anche se Rohan Dennis è uscito bene dalla Vuelta Espana, in cui ha vinto entrambe le cronometro. L’Italia non ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Oggi la cronometro uomini elite : percorso - altimetria e favoriti : Cronoman protagonisti ad Innsbruck per la cronometro individuale uomini elite dei Mondiali di Ciclismo 2018: percorso e favoriti I Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck entrano finalmente nel vivo: dopo le prime prove a cronometro dedicate ai più giovani e alle donne, arriva finalmente il turno degli uomini elite. Dopo un anno di grandi sfide in giro per il mondo, i big del Ciclismo si sfidano in Austria, per la cronometro individuale, in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : analisi del percorso e possibili scenari tattici. Corsa difficile da controllare : Da Duitama 1995 ad Innsbruck 2018. Ci sono voluti ben 23 anni per ritrovare ai Mondiali di Ciclismo su strada, per quanto riguarda la prova in linea maschile, un percorso davvero durissimo. Quella di domenica 30 settembre sarà con ogni probabilità la gara più dura nella competizione iridata nel nuovo millennio: salite a ripetizione, uno strappo durissimo e difficoltà a ripetizione. Partenza a Kufstein, arrivo ad Innsbruck dopo 258,5 km, con un ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i pettorali di partenza e la startlist della cronometro maschile. Programma - orari e tv : È il giorno della prova contro il tempo: oggi ai Mondiali di Innsbruck va in scena la cronometro maschile con lo scontro diretto tra Tom Dumoulin e Rohan Dennis, i grandissimi favoriti per la medaglia d’oro. Chi la spunterà tra i due fenomeni? Saranno le lancette a decidere. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari della gara, i pettorali di partenza e la startlist. La gara sarà trasmessa in diretta tv integrale su RaiSport ed Eurosport ...