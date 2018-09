Ciclismo | Mondiali 2018 | le pagelle della cronometro Rohan Dennis unico padrone

Mondiali Ciclismo 2018 – Dennis nuovo campione del mondo a cronometro : “il primo ringraziamento è per mia moglie” : Le parole di Rohan Dennis dopo la vittoria dell’oro iridato nella cronometro individuale dei Mondiali di Innsbruck 2018 Sono terminate, con la cronometro individuale maschile elite, le sfide contro il tempo ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Rohan Dennis è il nuovo campione del mondo: l’australiano ha spodestato Tom Dumoulin, diventando il nuovo campione del mondo col crono di 1.03.02.57. Una vittoria speciale per ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i favoriti per le scommesse. Vincenzo Nibali a quota 10 - Alaphilippe davanti a tutti : Tutto pronto per domenica 30 settembre, data attesissima per gli appassionati di Ciclismo internazionale: si disputa la prova in linea del Mondiale di Innsbruck, in strada gli uomini elite. Percorso durissimo quello austriaco: tantissimi metri di dislivello, salite a ripetizione, pendenze oltre il 20% e fatica che si farà davvero sentire. L’uomo più atteso è Julian Alaphilippe, grande favorito anche per quanto riguarda i bookmakers: quota ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali tra i favoriti nonostante l’infortunio : le quote Snai : Totoscommesse: Snai, Nibali ‘iridato’ vale 10. Nella betting list del Mondiale di ciclismo azzurro al 4/o posto Gli azzurri del ciclismo sono attualmente in ritiro a Torbole, in vista del trasferimento di domani sera in Austria, per mettere a punto gli ultimi dettagli per la gara in linea elite di domenica ai Mondiali di Innsbruck 2018. nonostante la condizione del team italiano non si al 100%, Vincenzo Nibali, reduce dal ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Rohan Dennis dominante - l’australiano è campione del mondo a cronometro! Dumoulin si arrende : Una prova davvero mostruosa. Era il più atteso e non ha tradito le aspettative. Rohan Dennis è il più forte cronoman in circolazione: l’australiano si è andato a prendere in quel di Innsbruck il titolo Mondiale a cronometro sbaragliando la concorrenza. Alla Vuelta di Spagna l’atleta della BMC aveva già messo in chiaro le proprie intenzioni: doppio successo nelle prove contro il tempo per lanciarsi al meglio verso l’obiettivo ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Trionfo Rohan Dennis - l’australiano spodesta Dumoulin nella cronometro di Innsbruck : Rohan Dennis si prende la corona di campione del mondo a cronometro: Dumoulin amareggiato al traguardo per il secondo posto ad Innsbruck Finalmente i big del Ciclismo sono tornati in sella alle loro bici per la prima importante prova dei Mondiali di Innsbruck 2018. A sfidarsi sono stati gli uomini elite nella prova a cronometro individuale. Occhi puntatissimi su Dennis e Dumoulin, i principali favoriti alla vittoria. Giornata amara per il ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : tutti contro Remco Evenepoel tra gli juniores - il ‘piccolo Merckx’ che ha già incantato nella cronometro : Domani, giovedì 27 settembre, si svolgerà la prova in linea maschile juniores valevole per i Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Il percorso, 132.4 km da Kufstein ad Innsbruck, si rivela veramente impegnativo, ricco di saliscendi: l’unico tratto in cui i corridori possono tirare il fiato pare quello comprendente il 40° e il 60° chilometro dal via, prima di affrontare in sequenza il muro di Gnadenwald da un versante inedito (2,5 km oltre ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea breve ma molto impegnativa delle juniores. Difendere il titolo si rivela arduo per l’Italia : A partire dalla mattinata di giovedì 27 luglio iniziano le prove in linea ai Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Le prime a scendere in strada saranno le atlete juniores in campo femminile con una corsa breve ma intensa, con ben 975 m di dislivello da Alpbachtal Seenland al solito traguardo di Innsbruck, per un totale di 71.7 km. A rendere il tracciato così impegnativo la salita di Gnadenwald dopo 25 km prettamente pianeggianti, lunga 2,6 km ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : gli outsider. L’Italia sogna con Gianni Moscon. Thibaut Pinot ed Enric Mas fanno paura : Domenica i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) si chiuderanno in grande stile con la durissima corsa dei professionisti. I migliori corridori del mondo dovranno superare oltre 4500 metri di dislivello nei 258,5 km da Kufstein a Innsbruck per conquistare il titolo iridato. Un’edizione che vedrà protagonisti gli scalatori e visto il percorso, ci potrebbero essere anche della sorprese. Andiamo quindi a scoprire i possibili outsider di ...