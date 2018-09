Chi vincerà lo scudetto e chi sarà il capocannoniere della Serie A? I risultati

Nadia Toffa presenta il suo libro : "Il cancro una sfiga? Io l'ho trasformato in dono. Non so Chi vincerà - ma non sospendo la mia vita" : "Fiorire d'inverno" cioè nel periodo più difficile dell'anno. È il potente messaggio di rinascita e speranza che Nadia Toffa lancia nel suo libro che uscirà il 9 ottobre per Mondadori. Ed è la stessa Iena, che sta combattendo contro un tumore ovvero come lei stessa dice "la sfida più difficile della mia vita", a raccontarlo in un lungo post sui social che sta facendo il pieno di like: "Ecco qui Ragazzi, ...

Nadia Toffa : "Non si sa Chi vincerà - ma dobbiamo sorridere sempre" : La conduttrice e 'iena' presenta su Instagram il suo nuovo libro: "Racconto come ho saputo trasformare il cancro in un dono"

Romolo + Giuly - la comedy che divide Roma e l’Italia : Chi vincerà la guerra? : Romolo + Giuly, la guerra mondiale italiana, la nuova serie comedy di Fox Networks Group Italy, prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions, arriva in prima visione assoluta dal 17 settembre ogni lunedì alle 21.15 su FOX (canale 112 di Sky). Il primo episodio è visibile online gratuitamente sul sito MondoFox, su Facebook e su YouTube Creatori della serie sono Michele Bertini Malgarini ...

Carl Brave e Francesca MiChielin/ Video - "Fotografia" ha conquistato tutti : vincerà? (Wind Summer Festival) : Carl Brave e Francesca Michielin, il brano "Fotografia" ha conquistato davvero tutti. Il singolo dell'estate torna nuovamente protagonista su Canale 5. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:06:00 GMT)

Bake Off Italia 2018/ Diretta ed eliminati seconda puntata : Chi vincerà il grembiule blu stasera? : Stasera, venerdì 14 settembre 2018, andrà in onda la seconda puntata di Bake Off Italia. Il programma, si è modificato, cambiando location e aggiungendo il daytime.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:15:00 GMT)

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : i favoriti gara per gara. Chi vincerà il medagliere? : Sta per alzarsi il sipario sui Mondiali di Canottaggio, che andranno in scena a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio. Specialità olimpiche Due senza femminile Kerri Gowler e Grace Prendergast (Nuova Zelanda) appaiono superiori anche rispetto al Canada di Caileigh Filmer e Hillary Janssens ed agli USA di Victoria Opitz e Gia Doonan. La Romania ha ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - due campioni agli antipodi. Chi vincerà? : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Tempio della velocità è pronto per ospitare il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno e la sfida tra Ferrari e Mercedes è decisamente serrata. Sono 17 le lunghezze che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti. L’animo del tedesco ha ripreso vigore dopo il successo di Spa (Belgio), sverniciando l’avversario lungo il ...

Nuove stelle e vecchie glorie - Chi vincerà gli Us Open? : Certo, quel 'fatti più in là, old generation', ci sta benissimo nel Nuovo Mondo, Stati Uniti, nella città elettrica che non dorme mai, New York, sulla scia di una annata che ha confermato il solido ...

Gli animali più bizzarri del mondo : Chi vincerà la sfida? : Quando si parla di animali le prime immagini che ci vengono in mente sono, bene o male, sempre le stesse: teneri cagnolini, dolci micetti, feroci leoni o simpatici delfini. Altre volte invece la ...

Guerra commerciale USA " Cina : Chi vincerà? : Mentre l'impatto negativo sul PIL cinese di una Guerra commerciale di rappresaglia è circa il doppio di quello USA, poiché è un'economia più ristretta e aperta di quella americana,, il Paese sta ...