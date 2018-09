Chi è Gabriele Giuffrida? Dopo Iannone il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

Maria De Filippi svela un aneddoto intimo del figlio Gabriele : 'Tutto il giorno Chiuso in bagno con ' : È un personaggio piuttosto atipico nel mondo dello spettacolo: durante le interviste preferisce non spiattellare la propria vita privata , ma questa volta ha voluto fare un'eccezione alla regola. La ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : la presentazione dello skeet masChile. Gabriele Rossetti riuscirà a difendere il titolo iridato? : Dopo una giornata senza gare in programma, a Changwon (Corea del Sud) gli atleti tornano in pedana per la competizione di skeet maschile valida per i Mondiali di Tiro a volo 2018. In quanto specialità olimpica, anche al termine di questa finale verranno assegnati i pass per Tokyo 2020 ai primi quattro classificati. L’Italia scende in campo con Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Riccardo Filippelli. Obiettivo principale quello di ...

Gabriele Corsi : età - altezza - peso moglie e figli. Chi è il conduttore : Forse in pochi lo sanno, ma Gabriele Corsi, conduttore di ”Reazione a catena” è diventato popolare come membro del Trio Medusa con il quale ha condotto diversi programmi radiofonici e televisivi. Il giovane Gabriele ha però debuttato nel mondo dello spettacolo grazie a ‘’Il maresciallo Rocca’’, la mitica serie tv con protagonista Gigi Proetti in cui ha interpretato il ruolo del carabiniere Michele per le prime tre stagioni. ...

Incidente a Nettuno - Chi è Gabriele Maddonni. I post su Facebook : «Vivo la mia vita a un quarto di vino» : Gabriele Maddonni è l'uomo che si è schiantato contro un palo in via dei Frati a Nettuno provocando la morte della figlioletta di quasi 9 anni e il ferimento dell'altra figlia,...

Nettuno. Gabriele Maddonni si sChianta con una Bmw : morta la figlia Nicole : Era alla guida ubriaco, senza patente. Gabriele Maddonni era al volante di una Bmw senza assicurazione e prova di revisione, con

Lotta - Europei junior 2018 : Gabriele Strippoli rinuncia al ripescaggio per infortunio - l’Italia Chiude con 7 medaglie : Nessuno squillo di tromba in chiusura per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei junior 2018 che hanno avuto luogo al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Gabriele Strippoli, l’unico azzurro in gara nella Lotta libera, aveva usufruito del ripescaggio nella categoria -92 kg a seguito dell’accesso in finale del georgiano Nadashvili, carnefice del rappresentante italiano al primo turno. Ma un infortunio ha impedito a Strippoli ...

Gabriele Gravina - l'allarme del big Figc : 'Calcio italiani in fallimento : così la serie A risChia' : Sei mesi fa Gabriele Gravina correva per la poltrona di presidente Figc. Oggi, con la Federcalcio commissariata, assiste a un'altra estate di crisi e fallimenti , 153 negli ultimi dieci anni, . 'Ma ...