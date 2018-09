Cher una volta gli Abba | la diva più longeva canta la band più seguita

Disponibile una mod per OnePlus 6 che aggiunge il meteo nella sChermata di blocco e Ambient Display AOSP : Gli sviluppatori sono al lavoro su varie mod per la versione aggiornata di OxygenOS 9.0 basata su Android 9 Pie per OnePlus 6, come quella creata da un membro di XDA Senior che aggiunge il meteo alla schermata di blocco e un Ambient Display AOSP che elimina tutti i pulsanti di notifica e riduce la schermata di blocco. L'articolo Disponibile una mod per OnePlus 6 che aggiunge il meteo nella schermata di blocco e Ambient Display AOSP proviene da ...

“Terremoto nel Pacifico - onde di tsunami attraverseranno l’oceano e tocCheranno tutta la costa sudamericana” : comunicazione e gestione dell’emergenza - il mese prossimo la simulazione “PacWave18” : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha reso noto che 11 Paesi latinoamericani che si affacciano sull’Oceano Pacifico parteciperanno il mese prossimo a “PacWave18“, una simulazione anti-tsunami per testare i loro sistemi di comunicazione e gestione delle emergenze. L’esercitazione è 8ª di questo tipo, dopo la prima realizzata nel 2006 e la più recente del ...

Scorsese 'padrino' per Alice RohrwaCher 'è una cineasta di raro talento' : ' Lazzaro Felice è uno dei film piú belli e unici che abbia visto quest'anno, Alice Rohrwacher è una cineasta di raro talento che, con questo film, consolida la sua posizione nel mondo del cinema. ...

"Gratta e Vinci" da due milioni di euro in una tabacCheria vicina al ponte Morandi : Un po' di fortuna sembra essere tornata nell'area di Genova sconvolta dal crollo del ponte Morandi. In una tabaccheria di largo Ernesto Jurse,a poche centinaia di metri dalla zona rossa evacuata, da cui in lontananza si vede ancora il moncone del ponte, la titolare Debora Barbarisi ha trovato la fotocopia di una schedina "giocata" di un gratta e vinci. Il numero grattato era il "51" e risultava vincente per 2 milioni di euro."Con mio marito ...

Uomini e Donne - Federico Rubino : "Cerco una donna forte - ironica che abbia voglia di sCherzare" : Federico Rubino, neo corteggiatore di Mara Fasone e Teresa Langella del trono classico di 'Uomini e Donne', ha rivelato di volersi prendere del tempo prima di decidere chi potrebbe essere la ragazza più affine al suo modo di essere e pensare. L'appuntamento al buio è stato un primo approccio alle due troniste: (Ride) Naturalmente ho pensato che fossero entrambe due bellissime ragazze, ma ho capito subito che avevano anche dei principi e ...

SCherma - Europei Paralimpici 2018 : nessuna medaglia azzurra nella terza giornata. Marco Cima si ferma ai quarti nella sciabola : Non arrivano medaglie per l’Italia nella terza giornata di gare degli Europei di Scherma paralimpica di Terni. Oggi nessuno azzurro è riuscito a salire sul podio e l’unico che ci è andato vicino è stato Marco Cima, eliminato ai quarti nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla sciabola maschile categoria B dove Marco Cima, dopo aver conquistato il titolo nel fioretto, non riesce a ripetersi in questa arma ...

Marco Giallini critica il #Metoo : "Ora se sCherzi con una donna euro " : 'Se è vero come è vero che ci sono degli uomini laidi, ci sono pure alcune donne che si sono fatte pochi scrupoli pur di arrivare. Perché se non vuoi, basta dirlo. E se uno insiste, lo metti in riga ...

Travaglio : “Pace fiscale? È un condono masCherato - una presa per i fondelli per chi ha sempre pagato le tasse” : “Pace fiscale? Mi domando che senso abbia scrivere, nel contratto di governo, che la pace fiscale vale solo per i casi involontari di conclamata povertà e poi dire che, però, bisogna contestualmente mettere la galera per gli evasori fiscali. Se questa norma contro gli evasori non viene fatta, è un condono”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7), a proposito della cosiddetta “Pace ...

Marco Giallini critica il #Metoo : "Ora se sCherzi con una donna…" : 'Se è vero come è vero che ci sono degli uomini laidi, ci sono pure alcune donne che si sono fatte pochi scrupoli pur di arrivare. Perché se non vuoi, basta dirlo. E se uno insiste, lo metti in riga ...

Ssd Colonna : Il settore volley riavrà una prima squadra e gioCherà in Seconda divisione : Roma – C’è grande fermento alla Ssd Colonna. Nelle varie discipline proposte dalla polisportiva è tempo di cominciare a concretizzare i programmi ideati in estate e tra i settori più “attivi” c’è sicuramente quello del volley guidato dal neo responsabile Giorgio Giovannotti che annuncia una ghiotta novità. «In questa stagione il Colonna avrà una prima squadra. Abbiamo trovato un’intesa con la società romana della Revolution e potremo ...

Il Giro di Lombardia del trasporto sostenibile fa tappa all’ex cava trasformata in oasi ambientale da A58-TEEM e pure i cicloturisti scoprono il lago popolato da avifauna che i bird-watCher ritengono un santuario : 1/15 ...

Adesso Chernobyl è diventata una meta turistica - e piuttosto ambita : La nuova economia Questa rinascita turistica non è affatto banale per un territorio che ha faticato per anni a riprendersi dalla tragedia. Sifton durante il suo viaggio ha avuto modo di conoscere la ...

Che cos'è la 'Cherofobia' - quella paura di essere felici cantata da una 16enne a X Factor : Avversione patologica all'allegria o all'euforia, paura paralizzante della felicità e di poter essere felici: questa è la cherofobia. Il termine dal greco 'chairo', che significa 'mi rallegro', e 'phobia' che sta per paura, si riferisce quindi a un'ostilità interiore verso l'allegria, ed è molto è poco conosciuto come il disturbo mentale a cui si riferisce. La brillante idea di fare di un disagio esistenziale il motivo di una canzone originale ...

Vladimir Luxuria a Tale e quale show : «Una masChera per imitare i grandi della musica : vi stupirò» : Vladimir Luxuria non sta nella pelle per il debutto a Tale e quale show che, sempre timonato da Carlo Conti, riparte il 14 settembre alle 21.25 su Rai Uno: 'Mi hanno fatto il calco - ha postato sul ...