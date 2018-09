Cher confessa | “Non vorrei mai lavorare con Madonna”

Ed Sheeran confessa che la pausa che si era preso era per 'conoscere meglio Cherry Seaborn' : ... @teddysphotos, on Dec 12, 2015 at 10:29pm PST Il cantante è tornato sul quel periodo svelando che non solo aveva bisogno di " smettere di guardare il mondo attraverso uno schermo " ma che c'erano ...

Di Maio non si “confessa” e Gomez sCherza : “Deludente - la notizia è che il ministro è stato fischiato” : Alla festa de Il Fatto Quotidiano, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, non si è “prestato” alla confessione (dal format di Loft, La Confessione, appunto, condotto da Peter Gomez): il direttore del Fatto.it gli chiede di svelare a Salvini una cosa che non gli ha mai detto, ma il capo politico del M5s tentenna. “Deludente” lo prende in giro Gomez, “la notizia è che il ministro è stato ...