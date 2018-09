Che gol ha fatto Hazard? Salta tutta Liverpool e poi scaglia una bomba! VIDEO

Roma-Frosinone - mamma mia Che gol che ha fatto Pastore : altro splendido colpo di tacco per l’argentino [VIDEO] : Il talento argentino segna il secondo gol di tacco della sua stagione, dopo l’Atalanta punisce anche il Frosinone allo stesso modo Assurdo gol di Javier Pastore, il trequartista argentino illumina l’Olimpico con una rete di tacco che lascia di stucco il Frosinone. La stessa prodezza fatta vedere contro l’Atalanta, segnale di come questi colpi siano routine per l’ex Psg. Applausi a scena aperta per il sudamericano, ...

Gol Dybala - l’argentino si sblocca : Che rete contro il Bologna [VIDEO] : Gol Dybala – Si sta giocando la 6^ giornata del campionato di Serie A, in serata si gioca Juventus e Bologna che si stanno affrontano in un match spettacolare. Bianconeri in vantaggio, il marcatore è l’attaccante Paulo Dybala, gol in acrobazia e squadra di Allegri subito in vantaggio. Gol Dybala Per chi ha DAZN che non va, il gol di Paulo Dybala!! 1-0! #JuveBologna pic.twitter.com/hXgFoKvbbs — F.C. Indà (@indafc) 26 settembre ...

VIDEO Roma-Frosinone - Serie A 2018-2019 : da cineteca il gol di Cengiz Under Che sblocca il risultato! : Si sblocca immediatamente Roma-Frosinone: dopo 90 secondi Cengiz Under si inventa una magia incredibile per portare subito in vantaggio i giallorossi. Da vedere e rivedere. Under goal. Roma 1-0 Frosinone. #RomaFrosinone #CengizUnder #DajeRoma pic.twitter.com/mpOszRaqkW — Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) September 26, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Napoli-Parma - Insigne in gol : la dedica è per ChiriChes [VIDEO] : Napoli-Parma, Chiriches ne avrà per diversi mesi e Lorenzo Insigne ha avuto un pensiero per il compagno dopo il gol mostrando la maglia del romeno Napoli-Parma, Insigne ha sbloccato l’incontro del San Paolo con una rete da opportunista, sfruttando una bella azione sulla destra. La difesa parmigiana colpevole di una certa sonnolenza, ha di fatto regalato una ghiotta palla vagante in area ad Insigne, il quale non ha sprecato da pochi ...

Roma-Frosinone - gol pazzesco di Under : tunnel e cannonata da lontano Che vale il vantaggio giallorosso [VIDEO] : L’esterno offensivo turco si inventa un gol pazzesco che permette alla Roma di passare subito in vantaggio sul Frosinone Un gol bellissimo, utile per sbloccare il risultato dopo pochissimi minuti di gioco. Cengiz Under regala il vantaggio alla Roma sul Frosinone, una rete da stropicciarsi gli occhi che parte con un tunnel nei confronti di un avversario e si conclude con una cannonata che non lascia scampo a Sportiello. Un gol da ...

Udinese-Lazio - Che magia di Correa : primo gol in campionato… e Che gol! [VIDEO] : Udinese-Lazio, una magia di Correa chiude di fatto l’incontro della Dacia Arena di Udine, un gol da favola per il laziale Udinese-Lazio è sul punteggio di 0-2 in favore degli ospiti. Dopo la rete d’apertura di Acerbi su sviluppo di un corner, ci ha pensato Correa a chiudere la gara al minuto 66. Una magia dell’ex Siviglia, il quale ha saltato un uomo con facilità irrisoria prima di superare anche Scuffet col suo destro ...

Infortunio Iago Falque - Che tegola : ecco i tempi di recupero : Infortunio Iago Falque – Il Torino si prepara per la gara di campionato, in campo contro l’Atalanta l’obiettivo è quello di conquistare un risultato positivo. Dubbio per il reparto avanzato ma Simone Zaza dovrebbe partire dalla panchina con Soriano a supporto di Belotti. Nel frattempo non arrivano buone notizie su Iago Falque, si allungano i tempi di recupero per l’attaccante. Sicuramente out contro l’Atalanta ...

Benali - un gol alla Diego Che porta la B fuori dai tribunali : Comunque sia non potrà sottrarsi alle proprie responsabilità e dovrà chiarire, in maniera inequivocabile, se era o meno nei poteri del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni esprimersi sui ricorsi ...

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ Tra le coppie Che si amano di più - ma... (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, la coppia è pronta a superare altre prove insieme. Riusciranno a uscire dal programma felici come prima? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:30:00 GMT)

MarChetti incassa 4 gol contro la Lazio e le dichiara amore : i tifosi del Genoa lo massacrano sui social : Federico Marchetti incassa 4 gol e parla dell’amore che lo lega alla tifoseria della Lazio: i supporter del Genoa lo massacrano sui social “Oggi per me è stata una giornata speciale. Tornare in questo stadio ed essere accolto come un figlio, sentire l’affetto di una tifoseria che non ho mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore! #LazioGenoa @seriea“. Il portiere del Genova, Federico Marchetti, dopo la partita ...

Roma - le cause sulle buChe fanno ricchi gli avvocati (sempre gli stessi). Comune cambia le regole : ma interviene l’Anac : Le buche di Roma fanno ricchi gli avvocati consulenti del Comune e della sua compagnia d’assicurazioni, l’Adir. Un giro d’affari di migliaia di euro e centinaia di cause appannaggio, fino allo scorso anno, di pochi fortunati selezionati a chiamata diretta con criteri “fiduciari”. Una “casta” – secondo definizione dell’attuale amministrazione – sulla quale Virginia Raggi ha messo mano, salvo trovarsi a sua volta i riflettori ...

Sa2ration permette di regolare la saturazione dei colori dello sChermo con precisione : Sa2ration è un'applicazione semplice che offre la possibilità di personalizzare la saturazione dei colori dello schermo in modo più preciso rispetto a quanto possibile con le opzioni predefinite introdotte da Google con Android 8 Oreo che limitano la scelta a saturi, naturali o vividi. L'articolo Sa2ration permette di regolare la saturazione dei colori dello schermo con precisione proviene da TuttoAndroid.

Forti raffiChe di vento in Campania : danni e disagi - collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli : Forti raffiche di vento si registrano in Campania: a Napoli e provincia si registrano tegole cadute e alberi pericolanti. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto innumerevoli segnalazioni ma in nessun caso di particolare gravità. Gli interventi, soprattutto per la caduta di rami, sono stati effettuati in particolare nella zona collinare di Napoli e in provincia (Afragola, Frattamaggiore, Caivano, Frattaminore). Numerose segnalazioni anche da ...

La partita doppia dell'Inter tra Tribunale e Fiorentina : Spalletti cerca giustizia - Icardi il gol Che manca : Alle 12 si discute il ricorso d'urgenza contro la squalifica del tecnico, in serata la sfida di San Siro contro i viola