Champions League | Cantù cade in casa contro Anversa

Basket - Champions League 2018-2019 : Cantù cade tra le mura amiche contro Anversa per 76-84. Domenica serve la rimonta per qualificarsi : Nell’incontro di andata del secondo round preliminare di Champions League 2018-2019 di Basket, la Red October Cantù viene sconfitta in casa col punteggio di 76-84 contro i Telenet Giants Anversa, vice-campioni di Belgio. Non bastano i soliti Frank Gaines e Gerry Blakes, autori rispettivamente di 23 e 17 punti. Per poter accedere alla regular season della competizione a livello continentale i brianzoli devono compiere il colpaccio in ...

Il club dei centenari di Champions League : Andriy Shevchenko : Samuel Beckett ha scritto che la "perfezione non è di questo mondo", sebbene a Milanello in molti dissentirebbero. Al Milan, infatti, Shevchenko era considerato il prototipo perfetto dell'attaccante ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina - le viola vogliono completare l’opera e volare agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo inizio di ...

Fortuna Hjørring-Fiorentina - Champions League calcio femminile 2019 : programma - orari e tv : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani (ore 19.00) alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo ...

Marotta show sulla sua Juventus : “vogliamo la Champions League” : Juventus, Beppe Marotta ha parlato a margine della premiazione per il Best executive dell’anno 2018 che lo ha visto protagonista L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, è stato premiato come miglior manager del 2018. Il Best executive dell’anno ha analizzato l’avvio di stagione della sua squadra, parlando ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo il sogno di conquistare la Champions e spesso nella ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : la Juventus tenta l’impresa contro il Brøndby in Danimarca : E’ tempo dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League di Calcio femminile. Il 26 settembre alle ore 18.00 la Juventus Women di Rita Guarino vuol realizzare l’impresa sul campo del Brøndby, leader del campionato danese. Reduci dal 2-2 dell’andata disputata allo stadio “Silvio Piola” di Novara, le campionesse d’Italia dovranno centrare il bersaglio grosso per continuare la loro avventura ...

Brøndby-Juventus - Champions League calcio femminile 2019 : programma - orari e tv : E’ tempo dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile. Il 26 settembre alle ore 18.00 la Juventus Women di Rita Guarino vuol realizzare l’impresa sul campo del Brøndby, leader del campionato danese. Reduci dal 2-2 dell’andata disputata allo stadio “Silvio Piola” di Novara, le campionesse d’Italia dovranno centrare il bersaglio grosso per continuare la loro avventura ...

Finale Champions League - Karius accusa Ramos : “Il contatto ha limitato la mia capacità visiva” : L’ultima Finale di Champions League, giocatasi a Kiev fra Real Madrid e Liverpool, continua a far discutere. In particolare è Sergio Ramos ad essere il soggetto delle polemiche, sia per l’intervento che ha messo Salah fuori dai giochi che per un contatto con Karius, secondo alcuni alla base del disastroso match del portiere dei Reds. È stato lo stesso attuale estremo difensore del Besiktas ad affermare in un’intervista ...

PSV - Inter - Champions League : partita in diretta tv su Sky : L’Inter, reduce dalla vittoria casalinga contro il Tottenham in Champions League, si prepara al secondo impegno stagionale in campo europeo. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il PSV Eindhoven, che all’esordio ha perso 4-0 contro il Barcellona. La situazione nel Gruppo B vede la squadra di Luciano Spalletti in testa con 3 punti, al pari dei catalani, mentre inglesi e olandesi sono fermi a 0 punti. La partita PSV-Inter sarà di scena ...

Champions League - Karius non dimentica : 'Sergio Ramos non si è mai scusato' : L'ultima stagione è stata memorabile dall'epilogo sfortunato, tuttavia nello sport bisogna superare le delusioni: non posso passare la vita a pensare al passato . E poi non sono molti i portieri ...

Champions League - Cantù passa al secondo turno preliminare : I brianzoli hanno travolto 90-71 lo Szolnoki Olaj nel match di ritorno e adesso affronteranno Anversa

Basket - Champions League 2018-2019 : la Red October Cantù domina in Ungheria e passa il turno : Una straordinaria Red October Cantù domina lo Szolnoki Olaj e si qualifica per il secondo turno dei playoff di Champions League. Una super prestazione dei brianzoli, che sconfiggono la squadra campione d’Ungheria per 90-71 ed ora sono sole due partite dall’accesso alla fase a gironi. Eccezionale partita di Frank Gaines, che si conferma ancora il migliore tra le fila canturine con 26 punti all’attivo, ai quali si aggiungono ...

Serie A - Kessié : 'Milan - dobbiamo andare in Champions League' : Siamo pronti a dare tutto - ha esordito Kessi a Sky Sport - per qualificarci in Champions League, è il nostro obiettivo. Gattuso? Una grande persona prima che un grande allenatore. Lui è davvero ...

Problemi NOW TV e Sky Go del 19 settembre (Champions League) : il comunicato ufficiale : I recenti Problemi NOW TV e Sky Go, che ad alcuni clienti hanno impedito la regolare fruizione delle scorse partite di Champions League, hanno lasciato un po' di amaro in bocca. La storia potrebbe presto ripetersi? Non sappiamo dirvi per quel che riguarda la piattaforma digitale del noto servizio satellitare (a cui comunque dovrebbe essere riservato lo stesso destino del servizio gemello a pagamento), ma per la Internet TV di Sky non dovrebbero ...