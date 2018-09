In scena a Roma la presentazione del progetto congiunto che punta ad accendere il faro sui limiti dell’ecosistema italiano, ingabbiato tra aspettative decrescenti e diseguaglianze sociali. Un progetto di ricerca, comunicazione e confronto di Censis e Conad aperto a tutti gli operatori del vivere sociale.



Sette italiani su 10 sono contrari al matrimonio con una persona più vecchia di almeno vent'anni o dello stesso sesso e a quello con persone di differente religione,in particolare islamica. E 4 su 10 non vedono di buon occhio l'unione con immigrati, asiatici o africani. Questa l'Italia in cui la cultura del rancore e la paura ostacolano la ripresa secondo l'analisi del Censis 'Miti del rancore, miti per la crescita:verso un immaginario collettivo per lo sviluppo'.Dall'esame questa risulta una pesante eredità della crisi economica.(Di mercoledì 26 settembre 2018)

