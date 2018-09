Castrazione chimica su pedofilo | ecco dove Che ne pensate? Cosa dice la scienza

Kazakistan : per la prima volta praticata la Castrazione chimica su un pedofilo : Per la prima volta è stato praticato il trattamento di "castrazione chimica" su un condannato per pedofilia kazako. La castrazione chimica è una cura ormonale che inibisce temporaneamente gli istinti sessuali andando ad agire sui livelli di testosterone.Continua a leggere

Stupro a Firenze - Salvini : sperimentare Castrazione chimica : Roma, 24 set., askanews, - 'Una studentessa 21enne originaria della Mongolia è stata violentata a Firenze. La polizia ha fermato un 25enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti. Le bestie che ...

Firenze - studentessa violentata in strada : fermato romeno/ Ultime notizie : Salvini - "Castrazione chimica" : Nuovo caso di stupro a Firenze nei pressi del viadotto del Varlungo, e ancora a volta a carico di una donna asiatica. La vittima una studentessa di 21 anni(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:17:00 GMT)

Immigrato stupra una donna di 74 anni - la Polizia : 'Castrazione chimica' : Una signora pensionata di 74 anni di Castel Volturno, provincia di Caserta, è stato violentata da un Immigrato. La donna, una vedova, ha subito l'aggressione dell'uomo durante la notte, ora si trova ricoverata in una clinica nel piccolo comune dov'è tuttora sotto osservazione a causa dello shock. La pensionata, che dopo la violenza è riuscita a chiamare il 113, ha raccontato agli agenti di essere stata stuprata da un uomo di origine ...

Violenza su una 14enne - denunciato un 21enne del Gambia. La deputata leghista : "Serve la Castrazione chimica" : Stava trascorrendo la notte di San Lorenzo sulla spiaggia di Torre dell'Orso a Melendugno con un gruppo di amici. Poi si è allontanata addentrandosi da sola nella vicina pineta ed è stata aggredita da ...

Salvini : "Castrazione chimica per gli stupratori" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ricorda che la castrazione chimica per gli stupratori è "una proposta della Lega da anni". Salvini ne ha parlato in relazione al caso della barista di Piacenza che ha denunciato di essere stata imbavagliata, legata e stuprata per ore l'altra notte. Il presunto violentatore è stato arrestato oggi a Milano.Salvini in un post su Facebook ha ricordato che l'uomo fermato era già "agli arresti domiciliari ma ...

Barista stuprata per ore : legata al bancone e imbavagliata. Fermato un 34enne - Salvini : «Castrazione chimica per impedire a chi violenta di farlo sempre» : Barista stuprata per ore a Piacenza, il presunto l'aggressore - Nicola Istrati, un romeno di 34 anni - è stato Fermato a Milano con l'accusa di essere il responsabile della violenza...

Perché la Castrazione chimica è inutile e sbagliata : In tanti e tante non sappiamo più come far capire alla politica che l'unica vera, micidiale arma contro la violenza sessuale e la violenza maschile contro le donne sia la prevenzione . Quanto mi ...

Stupro Piacenza - Salvini : "Serve Castrazione chimica" : "Per i colpevoli di questi reati zero sconti, pena certa da scontare solo in galera e castrazione chimica ". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta sui social il fermo a ...

Fermato romeno per lo stupro di Piacenza - Salvini "Castrazione chimica" : Un romeno di 34 anni è stato Fermato a Milano perché accusato della violenza sessuale denunciata a Piacenza da una barista di nazionalità cinese. L’uomo, in fuga, è stato identificato e bloccato dai carabinieri. Pregiudicato per altri reati, era agli arresti domiciliari con il permesso di uscire, durante il giorno, per andare al lavoro. La donna, titolare di un bar, ha raccontato agli investigatori di ...

