Caso Özil | Erdogan | La foto? Non vedo il problema Ama Germania e Turchia

Germania - il Caso Erdogan non finisce mai : Özil 'rifiutato' anche dalla sua vecchia scuola : In Inghilterra il titolo che compare sulla versione online Daily Mail è molto forte: "Insulti, minacce e ora anche snobbato dalla sua vecchia scuola. Come Mesut Özil è passato da eroe tedesco a paria ...

PROBABILI FORMAZIONI / Germania Francia : il Caso Mesut Ozil. Quote - le ultime novità live (Nations League) : PROBABILI FORMAZIONI Germania Francia: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gruppi più o meno confermati da entrambi i Commissari Tecnici dopo i Mondiali (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:48:00 GMT)

Grindel respinge l’accusa di razzismo nel Caso Ozil : Il presidente della Federcalcio tedesca (DFB) Reinhard Grindel ha respinto le accuse di razzismo nel caso di Mesut Ozil. “I valori della DFB sono anche i miei valori”, ha affermato in una dichiarazione sul sito Web della DFB. “Diversità, solidarietà, anti-discriminazione e integrazione sono tutti valori che mi stanno a cuore”. Tuttavia, ha aggiunto: “Come presidente avrei dovuto dire in modo inequivocabile che ...

Caso Ozil - il presidente della Federcalcio tedesca Grindel chiarisce : 'Niente razzismo' : La questione Ozil continua a far discutere in Germania , coinvolgendo nella discussione anche il presidente della Federcalcio tedesca, Rheinard Grindel . La foto in cui il giocatore dell' Arsenal ...

Rummenigge : “tanti perdenti in Caso Ozil - lui e Dfb figuraccia” : Non si placano le polemiche dopo l’addio alla Nazionale tedesca di Mesut Oezil a causa della bufera innescata dalla sua foto con il presidente turco Erdogan. Dopo l’affondo contro il giocatore dell’Arsenal da parte di Uli Hoeness (“Sono anni che gioca da schifo”) oggi anche l’ad del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha detto la sua sulla vicenda evidenziando come l’addio alla Germania di Ozil ...

Germania : Caso Özil - Lega tedesca respinge accuse di razzismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve